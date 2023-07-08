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Aslı Enver: Hayatımın en özel günü! Elay bebeğin ilk fotoğrafı

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#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Elay
Aslı Enver: Hayatımın en özel günü Elay bebeğin ilk fotoğrafı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 17:05

Oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, bebekleri Elay'ı 4 Temmuz günü kucaklarına almıştı. Aslı Enver, kızı ile ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.

Aslı Enver: Hayatımın en özel günü Elay bebeğin ilk fotoğrafı

Ünlü oyuncu 4 Temmuz'da ilk kez annelik heyecanı yaşadı.
Bir kız bebek dünyaya getiren Enver, bebeğine 'Elay' adını verdi.
Aslı Enver: Hayatımın en özel günü Elay bebeğin ilk fotoğrafı


HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ
Ünlü oyuncu kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü:
Benim güzel ailem♥️4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu ,huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum 🐣
Aslı Enver: Hayatımın en özel günü Elay bebeğin ilk fotoğrafı


 

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#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Elay

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