Aslı Enver: Hayatımın en özel günü! Elay bebeğin ilk fotoğrafı

12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.
Ünlü oyuncu 4 Temmuz'da ilk kez annelik heyecanı yaşadı.
Bir kız bebek dünyaya getiren Enver, bebeğine 'Elay
' adını verdi.HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ
Ünlü oyuncu kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü:
Benim güzel ailem♥️4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu ,huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum 🐣