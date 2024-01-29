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Aslı Bekiroğlu: Dünyayı Romanlar

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#Hayatımız Roman#Aslı Bekiroğlu#Savaş Sancak
Aslı Bekiroğlu: Dünyayı Romanlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 08:44

“Hayatımız Roman” filminde başrolü üstlenen Aslı Bekiroğlu “Bu film Romanlara karşı önyargıları yıkacak” dedi.

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8 MART’TA VİZYONDA

Aslı Bekiroğlu, yönetmenliğini Savaş Sancak’ın üstlendiği “Hayatımız Roman” filminde başrol oynadı. Roman derneklerinin de destek verdiği filmin çekimleri Çanakkale-Lapseki’deki bir Roman mahallesinde tamamlandı. Bekiroğlu, 8 Mart’ta vizyona girecek filmde monoton bir hayat yaşayan eğitim görevlisi Öykü’yü canlandırdı.

Aslı Bekiroğlu: Dünyayı Romanlar



DAHA NEŞELİSİNİ GÖRMEDİM

Çekimler sırasında Roman mahallesinde kaldığını söyleyen Bekiroğlu keyifli bir süreç geçirdiğini söyledi: “Bu dünyayı Romanlar yönetse müzik ve eğlence dolu, adil bir dünyada yaşardık. Çok güzel insanlar. Çok da keyif aldım. Samimiler, yardımseverler, cana yakınlar. Hayatımda daha neşeli bir ekip görmedim. Bu filmin Romanlara karşı önyargıları yıkacağından şüphem yok.”

 

 

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#Hayatımız Roman#Aslı Bekiroğlu#Savaş Sancak

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