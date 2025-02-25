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Aslı Bekiroğlu: Bir tek İnci Taneleri’ni izliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Aslı Bekiroğlu#Furkan Rıza Demirel#İnci Taneleri
Aslı Bekiroğlu: Bir tek İnci Taneleri’ni izliyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:46

UFUK Özcan, “Ufuk’ta Ne Var?” programının yeni bölümünde Aslı Bekiroğlu, Murat Han ve İsmail Özkan’ı ağırladı.

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 Bekiroğlu, açıklamalarıyla programa damga vurdu. Birçok dizide rol almış olmasına rağmen son dönemdeki yerli dizileri takip etmediğini söyleyen oyuncu, “Yabancı dizileri izliyorum. Türk dizilerinden sadece sevgilimden dolayı ‘İnci Taneleri’ni izliyorum” dedi.

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde ‘İzzet’ karakterini canlandıran Furkan Rıza Demirel’le aşk yaşayan Bekiroğlu, ilişkilerinin nasıl başladığını da anlattı:

“İzmit’te bir sinema setinde tanıştık, birbirimizden hoşlandık. Güzel bir birlikteliğimiz var. 14 Şubat’ta ona şarkı yaptım. O da bana güzel bir şiir yazdı ama ben anlamadım. Okumuş çocuk başka oluyor.”

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#Aslı Bekiroğlu#Furkan Rıza Demirel#İnci Taneleri

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