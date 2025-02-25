Aslı Bekiroğlu: Bir tek İnci Taneleri’ni izliyorum

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Bekiroğlu, açıklamalarıyla programa damga vurdu. Birçok dizide rol almış olmasına rağmen son dönemdeki yerli dizileri takip etmediğini söyleyen oyuncu, “Yabancı dizileri izliyorum. Türk dizilerinden sadece sevgilimden dolayı ‘İnci Taneleri’ni izliyorum” dedi.



Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde ‘İzzet’ karakterini canlandıran Furkan Rıza Demirel’le aşk yaşayan Bekiroğlu, ilişkilerinin nasıl başladığını da anlattı:

“İzmit’te bir sinema setinde tanıştık, birbirimizden hoşlandık. Güzel bir birlikteliğimiz var. 14 Şubat’ta ona şarkı yaptım. O da bana güzel bir şiir yazdı ama ben anlamadım. Okumuş çocuk başka oluyor.”