Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu! 'Yaşıyorum, şükür'

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Sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine hastanede devam edilen Bekiroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane yatağından yaptığı paylaşımla hayranlarını bilgilendiren oyuncu, “Yaşıyorum şükür” notunu düşerek moralinin yerinde olduğunu gösterdi.

9 saat süren operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu’nun bir süre daha hastanede tedavisi devam edecek. Sevenlerinden geçmiş olsun mesajları alan oyuncuya sosyal medya üzerinden binlerce destek mesajı yağdı.