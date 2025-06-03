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Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu! 'Yaşıyorum, şükür'

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#Aslı Bekiroğlu#Aslı Bekiroğlu Mide Ameliyatı#Aslı Bekiroğlu'nun Nesi Var
Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu Yaşıyorum, şükür
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 11:39

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat masasına yattı.

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Sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine hastanede devam edilen Bekiroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane yatağından yaptığı paylaşımla hayranlarını bilgilendiren oyuncu, “Yaşıyorum şükür” notunu düşerek moralinin yerinde olduğunu gösterdi.

Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu Yaşıyorum, şükür

9 saat süren operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu’nun bir süre daha hastanede tedavisi devam edecek. Sevenlerinden geçmiş olsun mesajları alan oyuncuya sosyal medya üzerinden binlerce destek mesajı yağdı.

 

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#Aslı Bekiroğlu#Aslı Bekiroğlu Mide Ameliyatı#Aslı Bekiroğlu'nun Nesi Var

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