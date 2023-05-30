Aslı bebeğini kaybetti... 'Şimdi kimin canı daha çok yandı?'

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Dizinin yeni bölümünde;

Aslı'yı arayan Mehmet ise konuşmak için onu her zamanki terasa çağırdı.

Heyecanla Mehmet'in yanına gitmek için hazırlanan Aslı kendisini bekleyen korkunç sondan habersizdi...

Trafik kazası geçiren veyaralı şekilde hastaneye kaldırılan Aslı'nın başına gelenler ailesini kaahretti.

Mehmet uğraşların ardından Aslı'ya çarpan aracı buldu. Aracın Hakan'a ait olması sadece Mehmet ile Beste'yi değil, Alanur'u da şoke etti.

Zor gününde Alanur'u yalnız bırakmak istemeyen Ziya, hastaneye koştu.

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Yıllar sonra da olsa sevdiği kadının gözyaşlarını durdurmaya çalışan Ziya, Mehmet'e yakalandı.

Rüyasında kızı olduğunu ve adını çiçek koyduğunu gören Aslı'ya hiç kimse bebeğini kaybettiğini söyleyemedi...

Aslı'nın her hayaliyle daha da dağılan Mehmet, zor da olsa gerçeği karısına anlattı.

Sinir krizi geçiren Aslı'yı tutmak hiç kolay olmadı.

Sabahı zor eden Seher, uyanır uyanmaz Ziya ve Fatoş ile birlikte soluğu oğlunun evine aldı.

'Kim daha iyi anne' yarışına başlayan Alanur ile Seher yaşananlara aldırmadan birbirlerine girdiler.

İki kadının yükselen seslerinde uyanan Aslı, çaresizce canının ne kadar yandığını anlatmaya çalıştı.

SEN ÖNCE HADDİNİ BİL YILAN!

Bebeğimi kaybettim şimdi kimin canı daha çok yandı?

Heyecanla beklediği bebeğini kaybeden Aslı, Mehmet ile arasına da duvar ördü.

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Aslı'nın her geçen gün kendisinden biraz daha uzaklaştığını fark eden Mehmet, Alanur'dan yardım istedi.

Polisin yaptığı araştırmaların ardınan Hakan delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

ASLI'YA ÇARPAN ARABA HAKAN'IN ÇIKTI

İlk andan beri Seher'den şüphelenen Alanur, Karlı Malikanesi'ne giderek Hakan'ın serbest bırakıldığını haber verdi.

Alanur'un imalarından bunalan Seher, Nevzat'a bu işin arkasındaki kişiyi bulması için talimat verdi.

İlişkilerini toparlayabilmek için bütün gün hazırlık yapan Mehmet, Aslı bir türlü eve dönmeyince onu aramaya çıktı.

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Efe ve Aslı'yı birlikte gören Mehmet, sinirlerine hakim olamadı.

MEHMET, ASLI'NIN ARKADAŞINA SALDIRDI

Büyük bir kavga ile eve dönen Aslı ve Mehmet'in hesaplaşması gece boyunca sürdü.

Ben hem seni kaybetme korkusu yaşadım hem de çocuğumu kaybettim. Neden her şeyin suçlusu benmişim gibi davranıyorsun?

Alanur ile Ziya'nın geçmişini aşklarını korumak pahasına gizlediğini anlatan Aslı, Mehmet'e sitem etti.

Annemin kızı olduğum için senden özür dilerim

Seher, bütün olumsuzlukları bir kenara bırakarak Ziya ile evliliklerinin 30. yılını kutlamak için romantik akşam yemeği hazırladı.

İkilinin güzel başlayan gecesi Alanur'dan gelen mesajla kabusa döndü.

ZİYA, KENDİSİ İLE ALANUR'U AYIRANIN SEHER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yıllar önce kendilerini ayıranın Seher olduğunu öğrenen Ziya, yıkıldı.

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Aslı ile kendisine zaman ayırmak isteyen Mehmet, karısının karşısına uçak biletleri ile çıktı.

Hazırlan sevgilim Roma'ya gidiyoruz

Ziya, öğrendiği gerçeklerden sonra Alanur'un evine gitti. İki eski sevgili boşu boşuna kaybettikleri 30 yılın mahkemesini yaptı.

Alanur'un sitemlerine hak veren Ziya, ona bir kez daha elini uzattı.

SİNEMAYA GİDELİM Mİ?

Dizinin final sahnesinde;





Havalimanına doğru yola çıkan Aslı ile Mehmet polis kontrolüne takıldı.

Polisler Mehmet'e "Karınıza çarpıp kaçan aracın şoförünü öldürme şüphelisi olarak hakkınızda yakalama kararı var" dediler.

MEHMET TUTUKLANDI