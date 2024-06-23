Aslan Hürkuş 3: Anka Adası konusu ve oyuncuları || Aslan Hürkuş 3: Anka Adası kaç saat, ne anlatıyor?

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TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Film 87 dakika sürüyor. Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği filmin müziklerini ise ilkinde olduğu gibi Ferman Akgül hazırladı. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası konusu ve oyuncuları haberimizde...

Aslan Hürkuş 3: Anka Adası konusu nedir?

Anka, bilim insanı Fikret ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Onların yanında teknik işleri halleden on dört küçük, bir büyük drone vardır. Ancak onlar çalışmalarını ilerletirken adaya bir gök taşı düşer ve yayılan manyetik alan drone’ların canlanmasına neden olur. Yusufçuk liderliğindeki drone’lar, Anka’ya karşı cephe alır ve o dahil tüm uçan araçları emirleri altına almak ister. Anka, onu ele geçirmeye çalışanlardan kaçarken hasar görür ve imdadına Aslan, Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir.

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Aslan Hürkuş 3: Anka Adası oyuncuları kimler?

H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı'nın yönetmenliğini üstlendiği Aslan Hürkuş 3 Anka Adası oyuncuları arasında Duygu Biçer, Fatih Özkul, Elif Gizem Aykul yer alıyor.