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Aslan Hürkuş 3: Anka Adası konusu ve oyuncuları || Aslan Hürkuş 3: Anka Adası kaç saat, ne anlatıyor?

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Aslan Hürkuş 3: Anka Adası konusu ve oyuncuları || Aslan Hürkuş 3: Anka Adası kaç saat, ne anlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 15:53

Ali Hakan Kaya, Sinem Doğangönül'ün senaryosunu yazdığı animasyon filmi Aslan Hürkuş 3: Anka Adası ekranlara geliyor. Film 2023 yılında vizyona girmişti. Film, Hürkuş, Aslan ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının etrafa yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan drone’lara karşı mücadelesini anlatıyor. Peki, Aslan Hürkuş 3: Anka Adası kaç saat, ne anlatıyor? İşte, Aslan Hürkuş 3: Anka Adası konusu ve oyuncuları

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TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Film 87 dakika sürüyor. Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği filmin müziklerini ise ilkinde olduğu gibi Ferman Akgül hazırladı. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası konusu ve oyuncuları haberimizde...

Aslan Hürkuş 3: Anka Adası konusu nedir?

Anka, bilim insanı Fikret ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Onların yanında teknik işleri halleden on dört küçük, bir büyük drone vardır. Ancak onlar çalışmalarını ilerletirken adaya bir gök taşı düşer ve yayılan manyetik alan drone’ların canlanmasına neden olur. Yusufçuk liderliğindeki drone’lar, Anka’ya karşı cephe alır ve o dahil tüm uçan araçları emirleri altına almak ister. Anka, onu ele geçirmeye çalışanlardan kaçarken hasar görür ve imdadına Aslan, Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir.

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Aslan Hürkuş 3: Anka Adası oyuncuları kimler?

H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı'nın yönetmenliğini üstlendiği Aslan Hürkuş 3 Anka Adası oyuncuları arasında Duygu Biçer, Fatih Özkul, Elif Gizem Aykul yer alıyor.

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