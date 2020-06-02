Aslan Bacanak filminin oyuncuları kimdir? Aslan Bacanak'ın konusu ne?

1977 yapımı Aslan Bacanak filminin senaryosunu Umur Bugay kaleme almıştı. Zeki Alasya'nın hem yönetmen koltuğunda olduğu hem de başrol olarak yer aldığı film hakkında merak edilen ayrıntılar internette araştırılıyor. İşte, Aslan Bacanak filmi hakkında tüm detaylar...

Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Gölgen Bengü'nün rol aldığı filmin konusu şöyle; Minibüs şoförü olan Selim yeni bir mahalleye taşınır. Bir süre sonra mahallede yaşayan Zeynep’e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. O da ağabeyini ikna etmesi şartıyla kabul eder. Selim, Zeynep’le evlenebilmek için kabadayı ağabeyi Halim’i ikna etmeye çalışacaktır.

OYUNCU KADROSU

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Gölgen Bengü, Perran Kutman, Turgut Boralı, Cevat Kurtuluş, Sami Hazinses, Nubar Terziyan