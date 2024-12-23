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Heyecanlı bir bölümün sinyalini veren tanıtımda, Sadakat'in odaya gecelik bırakması Alya'yı çileden çıkartıyor. Alya, "Ben oğlum için evlendim, senin asla gerçekten karın olmayacağım!" sözleriyle duygularını paylaşırken, Cihan onu sakinleştirmeye çalışıyor. Cihan'ın ise "Ben sana yaklaşabilir miyim?" sorusu bu akşam yayınlanacak yeni bölüme dair merakı artırdı.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. 'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!