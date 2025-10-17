Aşktan başı dönüyor ama şükür gözleri kapanmadı... Evlilik bu şakaya gelmez! Milyarlık servetini koruma altına alacak

Haberin Devamı

Hayranlarının yıllar yılı her hamlesi gibi özel hayatını da yakından takip ettiği Taylor Swift mesleğindeki büyük başarılarının ardından nihayet aşkta da aradığını bulmuştu.

NİHAYET NİŞANLANDI, GERİYE DÜĞÜNÜ YAPMAK KALDI

2023’ten beri Amerika futbolu yıldızı Travis Kelce ile büyük bir aşk yaşayan Taylor Swift en sonunda çok romantik bir evlilik teklifi aldı ve nişanlandı.

35 yaşındaki Swift ve 36 yaşındaki Kelce şimdilik yaklaşan düğünlerinin detaylarını gizli tutuyor. Ancak evlilikleriyle ilgili bir konu var ki şimdiden detayları çoktan belli olmuş bile!

Anlaşılan Taylor Swift, NFL yıldızı Travis Kelce ile evlenmeye hazırlanırken finansal geleceğini ön planda tutuyor.

ÇOK AŞIK AMA ÖNCE SERVETİNİ DÜŞÜNECEK

Aşktan başı dönse de yıllar içinde çok çalışarak kazandığı servetini koruma altına almaya kararlı olan Taylor Swift daha şimdiden “sağlam bir zırh” diye anlatılmaya başlanan bir evlilik öncesi sözleşme peşinde.

Ünlüler dünyasında evlilikler bittikten sonra eski eşlerin en büyük kavgalarının bu büyük servetler ve mal varlıkları olduğunu düşünülürse aslında Taylor Swift’in yaptığı şey hiç de tuhaf değil…

Bu arada sözleşme üzerinde çalışan taraf sadece Taylor Swift değil, Travis Kelce’nin hukuk ekibi de konuya çoktan dahil olmuş durumda.

NİŞANLISININ MAL VARLIĞI ONUNKİNİN YANINDA "DEVEDE KULAK" KALIYOR

Başarılı bir sporcu olan ve yıllardır sponsorluk anlaşmaları da bulunan Travis Kelce’nin 70 milyon dolarlık serveti Taylor Swift’in 1,6 milyar dolarlık serveti yanında oldukça mütevazi kalıyor.

"Taylor, Travis'e aşık olmanın umursamaz olmak anlamına gelmediğini ilk günden beri açıkça söyledi. Kariyerini ve servetini inşa etmek için onlarca yıl ter döktü ve ne kadar aşık olurlarsa olsunlar, her şeyin güvende olduğundan emin olmak istiyor. Travis de bunu çok iyi anlıyor; Swift'in ne kadar azimli olduğuna hayran kalıyor ve ikisinin de finansal olarak bağımsız kalmasının önemli olduğuna inanıyor."

İşte bu sözlerle anlatılan evlilik öncesi anlaşma Taylor Swift’in müzik haklarından ticari markalarına, mülklerinden yatırımlarına kadar her şeyi kapsayacak şekilde dikkatle hazırlanıyor.

DÜĞÜN BU GİDİŞLE GECİKİR

Hukuk uzmanları ise bu anlaşma müzakerelerin aylar sürebileceğini ve çiftin düğün planlarını aksatabileceğini söylüyor. Swift ve Kelce'nin, mal varlıklarının büyüklüğü ve ne kadar dişli avukatları olabileceği göz önüne alındığında hayranları bu düğünü biraz daha bekleyecek gibi görünüyor…