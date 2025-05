16 yıllık üç çocuklu yuvası dağılıyor... Aşksız evlilikten kurtuldu ama servetinin yarısını tembel kocasına verecek

Haberin Devamı

Boşanma kararı açıklandı, ikisi de kendi yoluna gitti. Çocuklarının hatırı için önemli günlerde bir araya gelseler de onlar artık evli bir çift değil.

Tek ayrıntı henüz resmen boşanmamış olmaları...

Ama o konuda da bir takım zorluklar onları bekliyor... Önlerinde epey sorunlu bir servet paylaşımı var.

EVLİLİK ANLAŞMASI YOKMUŞ

Bu anlattığımız ünlü çift Jessica Alba ile Cash Warren…

16 yıl önce büyük bir aşkla evlenen Alba ile Warren, geçen yılın son dönemlerinde boşanma kararını açıkladılar. İkisi kız biri erkek üç çocuklarını da bu duruma usul usul alıştırıyorlar.

Dışarıya karşı yüzleri hala gülüyor olsa da Alba ile Warren'ın resmen boşanmak için çözmesi gereken büyük ve önemli bir sorun var.

Bu sorunu kısaca özetlemek gerekirse: 600 milyon dolarlık servet!

BÜYÜK SERVET NASIL BÖLÜNECEK?

Artık çoktan basına yansıdığına göre Jessica Alba ile Cash Warren, evlenip de imzaları atarken bir evlilik anlaşması yapmadılar.

Bu yüzden de California yasalarına göre sahip oldukları serveti yarı yarıya paylaşmaları gerekebilir.

Bu konuda ilk anda bir sorun yok gibi görünüyor. Ama işin iç yüzü pek öyle değil.

Çünkü paylaşılabilecek bu servete Alba'nın kurduğu ve bizzat yıllarca emek harcadığı bebek ürünleri firması The Honest Company de dahil.

Sadece bu şirketin değeri bile bugün 609 milyon dolar civarında. Şirketi bu kadar değerli hale getiren de kurucularından biri olan Jessica Alba.

Her ne kadar artık şirketin yöneticisi olmasa da Jessica Alba, yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürüyor.

ÇANTALAR VE AYAKKABILAR BİLE İŞİN İÇİNDE

Hukuk uzmanlarının belirttiğine göre Alba ile Warren, bütün varlıklarını ve bütün hayatlarını ikiye bölüyorlar boşanma aşamasında.

Ama aralarında bir evlilik anlaşması olmadığı için işin içine bir envanter çıkarma olayı da giriyor. Dolayısıyla sahip oldukları her şey masaya yatırılacak.

Buna sahip oldukları taşınmaz mülklerin yanı sıra çanta ve ayakkabı gibi eşyalar da dahil.

EVE PARA GETİREN GENELLİKLE ALBA OLDU

Yine de ünlü çiftin cephesinde her şey o kadar kolay ilerlemiyor...

Çünkü yakın çevrelerine bakılırsa evlilik boyunca eve ekmek getiren kişi hep Jessica Alba oldu. Aslında yönetmen ve yapım asistanı olan Cash Warren ise yıllardır ciddi bir proje üzerinde çalışmadı bile.



Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Arkadaşları Jessica'nın kocasında ne bulduğunu bilemiyor. Görünüşe göre Cash biraz beceriksiz biriydi" dedi.

'ODA ARKADAŞI GİBİ OLDUK' DEMİŞTİ

Boşanma haberinin duyulmasından sonra Alba'nın bazı açıklamaları da yeniden gündeme geldi.

Ama yuvanın yıkıldığı haberinin duyulmasından sonra Jessica Alba'nın daha önce söylediği sözler akıllara geldi. Kaldı ki o zamanlar çift hakkında boşanma iddiaları bile yoktu henüz.

Jessica Alba, yıllar içinde Cash Warren ile artık karı koca gibi değil sanki oda arkadaşı gibi olduklarını söylemişti.

Alba, Katherine Schwarzenegger'ın 2021 yılında yayınlanan Before, During and After Baby adlı Instagram canlı yayınında, yıllar geçip aileye çocuklar katıldıkça kocasıyla aralarındaki ilişkinin değiştiğini anlattı.

Alba o programda "Artık kocamla oda arkadaşı gibi olduk" diye konuştu. Ardından da evliliğinin bir süre sonra sadece sorumlulukların yerine getirildiği bir kuruma dönüştüğünü söyledi.

FİLM SETİNDE ELİNE AŞK NOTU TUTUŞTURDU

Jessica Alba ile Cash Warren, 2005 yılında Fantastic Four adlı filmin çekimlerinde tanıştı... Alba filmin başrol oyuncusu, Warren da yardımcı yönetmendi. Alba, sonradan itiraf ettiğine göre Cash Warren'dan çok etkilenmişti... Hatta olup biteni "Bu durum beni korkutmaya başlamıştı" diye anlattı güzel yıldız.

Ama belli ki bu etkilenme karşılıklıydı... Çünkü bir gün yine sette Cash Warren eline bir not kağıdı tutuşturdu. Orada da "Senden gerçekten çok hoşlanıyorum" yazılıydı...

İşte şimdi yollarını ayırma noktasına gelen Jessica Alba ile Cash Warren'ın aşk hikayesi böyle başladı.