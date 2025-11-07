Aşklarının mabedi şimdi savaş alanı oldu: Ver 35 milyonumu!

Haberin Devamı

Anladınız büyük olasılıkla bu boşanma davasının kahramanlarının Angelina Jolie ile Brad Pitt olduğunu...

Büyük aşklarını taçlandırdıkları evlilikleri sadece iki yıl süren eski çift, sekiz yılın sonunda nihayet boşandı.

Ama mutlu zamanlarında birlikte satın aldıkları Fransa'daki Miraval Şatosu için kapışmaları bitmedi... Hatta bambaşka bir boyuta geldi.

35 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ

Aslına bakılırsa Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin birlikte satın aldıkları ve evlendikleri Miraval Şatosu için açtıkları davanın duruşması geçtiğimiz ayın son günlerinde görülmüştü.



People dergisi tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre Brad Pitt, Miraval Şatosu nedeniyle eski karısı Angelina Jolie'ye 35 milyon dolarlık tazminat davası açmış.

Derginin ele geçirdiği Kasım 2023 tarihli bir elektronik posta Pitt'in eski karısına tazminat davası açtığını doğruluyor.

Bu çarpıcı bilgi de bir zamanlar Brangelina olarak anılan eski çiftin geçen haftaki duruşmasında ortaya çıktı.





60 MİLYON DOLARA BİRLİKTE SATIN ALMIŞLARDI

Jolie ve Pitt, alkollü içecek işine girmek daha da ötesinde birlikte yaşlanmak için satın aldıkları bu şatoya 60 milyon dolar ödemişti. Ama bu hayalleri suya düştüğü gibi mülk, aralarında bitmeyen bir hukuk savaşının da merkezinde yer aldı.

Jolie 2011 yılında Miraval Şatosu'ndaki hisselerini Rus iş insanı Yuri Shefler'e satmıştı. Pitt de bu satışın kendisine sorulmadan yapıldığını ve zarara uğradığını belirterek eski karısına dava açmıştı.

Pitt'in ileri sürdüğüne göre Miraval Şatosu'nun satışı söz konusu olduğunda bunu isteyen tarafın diğerine danışması konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Ama Jolie bunu ihlal ederek kendi hisselerini sattı.

ORADA EVLENMİŞLERDİ... O ŞATO AŞKLARININ MABEDİYDİ

Aslına bakılırsa Miraval Şatosu'nun Angelina Jolie ve Brad Pitt'in hayatında önemli bir yeri var... Burası onlar için bir simge. Çünkü orada evlendiler ve burası kavgalı boşanmanın da merkez üssü oldu.

Bir zamanların büyük aşıkları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, boşanma sonrasında yaşadıkları ve artık dava konusu olan anlaşmazlıkların en büyüğü bu şato yüzünden çıkmış durumda.

Eski çift, burada bir alkollü içki işine girdi. Ayrılığın ardından Angelina Jolie, kendi hisselerini Jolie'ye sormadan Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı.

İşte eski çift arasındaki 'kızılca kıyamet' de ondan sonra koptu...

Pitt, tam tersine bir anlaşmaları olduğu halde Jolie'nin kendisine sormadan hisselerini satmasına öfkelendi. Üstelik bu hisseleri bir Rus iş insanına satarak itibarını zedelemekle suçladı eski eşini.

Sonuç olarak Jolie ile Pitt bu şato yüzünden mahkemelik oldu. Dava sonucunda da Jolie'nin Rus iş insanına sattığı yüzde 10 hissesi Brad Pitt'e geri verildi. Bu şekilde de aktör, şatosuna kavuşmuş oldu.





AŞKLARININ ZİRVESİNDE SATIN ALINMIŞTI

Oysa bu şatonun Angelina Jolie ve Brad Pitt açısından büyük bir önemi var. Yıllar önce aşklarının zirvesindeyken burayı birlikte yaşlanmak amacıyla satın almışlardı.

Hatta ikizleri Vivienne ve Knox, Fransa'da bir hastanede dünyaya geldikten sonra da onları alıp bu şatoya getirmişlerdi.

Daha da önemlisi düğünleri de bu şatoda gerçekleşti.

Şimdi ise Jolie, bu şatoya epeydir adım atmıyor. Gelen haberlere göre de geniş bir arazinin içindeki şatonun keyfini çıkaranlar ise Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon.





'PITT'İN KARISINA YAZDIĞI BİR AŞK MEKTUBUYDU'

Her ne kadar eski aşıklar artık Miraval Şatosu konusunda konuşmuyor olsa da bu mülkün dekorasyonunu yapan Frank Pollaro bu konuda bazı "içeriden" bilgiler vermişti geçen yıl Vanity Fair'in kendisiyle yaptığı röportajda.

Pollaro, Fransa'da Correns'te bulunan Miraval Şatosu hakkında etkileyici sözler sarf etti. Ona göre Miraval, Brad Pitt için karısına ve çocuklarına bir aşk mektubuydu. Angelina ile çocuklara güzel bir yaşam sürmek ve onları ünlülerin üzerindeki baskıdan koruyan bir kalkan olmasını istediği bir aşk mektubuydu."

Miraval Şatosu'nda çalışan güvenlik ekibinin başındaki Gary Bradbury ise Brad Pitt'in, bütün gün boyunca şatoda mimarlar, tasarımcılar, taş ustaları, tesisatçılar ve elektrikçiler ile birlikte öğle yemeğine kadar çalıştığını anlattı.





GÜZEL BİR FİLM SAHNESİ GİBİ

Ardından da öğle yemeği için saat 13:00'te mola verdiğini. Çocuklarını da alıp sık sık arazide bulunan göle balık tutmaya gittiklerini söyledi.

Bradbury'nin anlattıkları sanki güzel bir filmin sahneleri arasından çıkmış gibi: " Angie öğle yemeğini dışarı getirir ve hepimiz orada oturup piknik yapardık. Sandvicimi alıp oradan uzaklaşırdım. Çok tatlı ve romantiktiler. Onların zamanıydı. "

Onun anlattıklarına göre burası, özellikle Brad Pitt'in tamamen kendisi gibi davranabildiği gizli bir bahçe olduğunu. Oyuncunun genellikle etraftaki mahallelerde yüryüşe çıktığını ya da zaman zaman koşu yaptığını anlattı.





'BU SATIRLARI AĞLAMADAN YAZMAK İMKANSIZ'

Angelina Jolie, 2021 yılında Brad Pitt'e gönderdiği bir elektronik postada bu durumu aslında satırlarıyla ifade etmişti: " Şimdi bu satırları ağlamadan yazabilmek zor. Her şeyin ötesinde burası ikizler doğduktan sonra onları getirdiğimiz evdi. Annemin anısına yerleştirdiğimiz bir plaket üzerinde evlendiğimiz yerdi. Yaşlanacağımı düşündüğüm yerdi burası. Ama aynı zamanda ailemizin sonunun başlangıcını da işaret eden bir yer."

Hemen küçük bir not. Jolie ve Pitt'in biyolojik çocukları dünyanın farklı yerlerinde dünyaya geldi.

Shiloh, Namibya'da ikizler Vivienne ve Knox da Fransa'da doğdu. Jolie'nin satırlarında da ifade ettiği gibi ikizler doğdukları hastaneden çıktıktan sonra Miraval Şatosu'na götürüldüler.