'Zeynep ve Serhat'ın aşkı organik'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 08:18

Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”ın yıldızı Murat Yıldırım, canlandırdığı Serhat karakteriyle Zeynep’in (Cemre Baysel) ilişkisini yorumladı.

Kanal D’nin cumartesi akşamları tüm izleyici kategorilerinde birinci olan sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın Serhat’ı Murat Yıldırım, Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep’le Serhat’ın ilişkisini yorumladı. Başarılı oyuncu, “Zeynep ve Serhat karakterleri çok organik bir şekilde ilerliyor” ifadesini kullandı ve ekledi: Üçüncü bölümde hemen birbirlerine âşık olmuş, büyük aşk kelimeleri eden karakterler yok. Öyküleri yavaş yavaş işleniyor ve bu çok hoşuma gidiyor.

Zeynep ve Serhatın aşkı organik

“CEMRE İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM”

Serhat’ın, eşi Berrak (Oya Unustası) tarafından aldatılmasının yarattığı travmaya dikkat çeken Murat Yıldırım, “Serhat’ın travması ortada. Hal böyleyken Zeynep’le yakınlaşmaları bana çok organik geliyor ve hoşuma gidiyor. Ben de merak ediyorum, ileride nasıl bir ilişki yaşayacaklarını” dedi. Usta oyuncu, partneri Cemre Baysel için de ayrı bir parantez açtı: Cemre her zaman hazır ve çok disiplinli. Zeki de bir insan. Her şeyi anında görebiliyor. Severim zeki insanları. Cemre ile çalışıyor olmaktan mutluyum.

Zeynep ve Serhatın aşkı organik

NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam Kanal D’de…

#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel

