Aşkları en büyük sınavdan geçiyor… Dünyanın öbür ucuna gitti ama aklı esmer güzelinde kaldı: Bekle beni sevgilim sana döneceğim!

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2000’lerin başında ünlüler dünyasının en konuşulan aşklarından birini yaşadığı karısı Angelina Jolie ile tarihe geçecek bir boşanma süreci yaşayan Brad Pitt bitmeyen davalarla ve kavgalarla 8 yıl uğraşmıştı.

8 YIL SONRA GERÇEKTEN ÖZGÜR KALDI

2016’da başlayan bu yıpratıcı süreç nihayet Aralık 2024'te eski aşıkların boşanma anlaşmasına imza atmasıyla sona erdi.

Oysa Brad Pitt daha bu süreç bitmeden çoktan yeni aşkını bulmuş, kendine bir kez daha ama bu sefer mutlu bir yuva kurmak için harekete geçmişti.

2022’den beri “esmer güzeli” olarak anılan Ines De Ramon’la birlikte olan Brad Pitt için şimdilerde yeniden zor bir dönem geldi çattı.

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Yeni filmi Heart of the Beast’in çekimleri için Yeni Zelanda’da bulunan Brad Pitt sevgilisini Los Angeles’ta bırakıp dünyanın öbür ucuna gitti.

ESMER GÜZELİ AŞKINDAN İLK KEZ BU KADAR AYRI KALDI

Çiftin yakınlarının söylediğine göre bu ayrılık Pitt ve Ines De Ramon için ilişkilerinin bugüne kadar verdiği en ciddi sınav oluyor.

61 yaşındaki Brad Pitt ve 32 yaşındaki sevgilisi Ines De Ramon’un aralarına ilk kez böyle bir uzaklık girdi ve iddialara göre sette olsa da şu anda Brad Pitt’in düşündüğü tek şey evde bıraktığı genç sevgilisi…

32 yaşındaki de Ramon, ünlü mücevher markası Anita Ko'nun Başkan Yardımcısı olarak çalışıyor ve işini bırakamadığı için çift ilişkileri sırasında ilk kez uzun süre ayrı kalıyor.

ONU HEDİYELERE BOĞUYOR, UÇAK BİLETLERİ YOLLUYOR

Brad Pitt’in bu ayrılık sırasında aşklarını canlı tutmak için çok uğraştığı, sevgilisini sürekli hediyelere boğduğu hatta ona sürekli uçak biletleri alıp yanına Yeni Zelanda’ya getirdiği söyleniyor.

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Aslında oldukça mutlu olan ve birlikteliklerinin başından beri çok iyi anlaşan ve hiç sorun yaşamayan çiftin arasına bu uzaklıkla birlikte bir parça da kıskançlık girdiği söyleniyor.





YAKIŞIKLI SEVGİLİSİNİ KISKANMIŞ

Brad Pitt’in filmde başrolü paylaştığı Kerry Condon’la rol icabı yakınlaştığı, Ines De Ramon’un da buna bir hayli bozulduğu gelen dedikodular arasında…

Brad Pitt de sevgilisini sürekli hediyelerle şımartarak içini rahatlatmaya çalışıyor.





ONU ELİNDEN TUTUP DÜNYAYLA TANIŞTIRMIŞTI: İŞTE BENİM GÜZELİM

Çift ilk olarak Kasım 2022’de birlikte görülmüş, ilişkilerinin ise bundan bir süre önce başladığı söylenmişti.

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Üçüncü yıllarını kutlamaya hazırlanan Pitt ve Ines De Ramon uzun süre kaçamak şekilde görüştükten sonra el ele ortaya çıkmışlar, Pitt sevgilisini bu yılki Cannes Film Festivali’ne götürmüş ve kırmızı halıda ilişkisini dünyaya ilan etmişti.





ARTIK EVLENİP YUVA KURMAK VE YENİDEN BABA OLMAK İSTİYOR

Bir süredir Los Angeles’ta aynı evde yaşamaya başlayan ikilinin bir an önce evlenmek istedikleri, bunun için Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşının bitişini bekledikleri konuşuluyordu.

Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra çocuklarıyla da arası bozulan ve bir baba olarak büyük üzüntü yaşayan Brad Pitt’in Ines De Ramon’la bir an önce evlenip yeniden baba olmak istediği de iddialar arasında.

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