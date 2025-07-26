AÅŸklarÄ±, bir arkadaÅŸ dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu ekrandan kazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne yatÄ±rdÄ±

Haberin DevamÄ±

37 yaÅŸÄ±ndaki Shepherd ile 35 yaÅŸÄ±ndaki Treweek'in nikah tÃ¶reninin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Manchester Katedrali'ne giriÅŸleri de sonra karÄ± koca olarak Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini aratmadÄ± gÃ¶steriÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan.

NÄ°KAHA ÃœSTÃœ AÃ‡IK ARABAYLA GÄ°TTÄ°

Coronation Street adlÄ± dizide David Platt karakterine hayat veren Jack Shepherd, Hanni Treweek ile evlilik yemini ettiÄŸi tÃ¶rene Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k lÃ¼ks bir arabayla gitti. Oyuncuya, annesi ve oÄŸlu da eÅŸlik etti.

Ondan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Hanni, beyaz gelinliÄŸi iÃ§inde bir kuÄŸu gibi sÃ¼zÃ¼lerek katedrale ulaÅŸtÄ±.

Shepherd'Ä± bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde Coronation Street dizisindeki rol arkadaÅŸlarÄ± da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Haberin DevamÄ±

HAYALLERÄ°NDEKÄ° GÄ°BÄ° BÄ°R DÃœÄžÃœN OLDU

2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Jack, yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n parasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in Celebrity Big Brother adlÄ± yarÄ±ÅŸmada gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Zaten sonuÃ§ olarak amacÄ±na da ulaÅŸÄ±p yarÄ±ÅŸmayÄ± birinci olacak bitirmiÅŸti.

YakÄ±nlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re Jack ile Hanni, bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tam da hayallerindeki gibi olmasÄ± iÃ§in hiÃ§bir masraftan kaÃ§Ä±nmadÄ±lar.

Gelin Hanni, Jack'in ve kendisinin evli bir Ã§ift olarak ilk danslarÄ±nÄ± yapabilmek iÃ§in Ã¶zel ders aldÄ±klarÄ±nÄ± da sosyal medyadan duyurmuÅŸtu.

2017'DEN BERÄ° BÄ°RLÄ°KTELER

Jack ve Hanni 2017 yÄ±lÄ±ndan beri birlikteler. Ä°kisinin tanÄ±ÅŸmasÄ±na vesile olan da Coronation Street dizisi zaten.

Orada Jack Ã¶nemli rollerden birini Ã¼stlenirken Hanni de yapÄ±mÄ±n basÄ±n ofisinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Hanni daha sonra dizide yazar kadrosuna katÄ±ldÄ±. Onun Ã¶ncesinde de sosyal medyada moda konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Â

Haberin DevamÄ±

ORTAK ARKADAÅžLARININ DÃœÄžÃœNÃœNDE BÄ°RBÄ°RLERÄ°NDEN HOÅžLANDILAR

Jack ve Hanni Ã¶nceleri birbirleriyle arkadaÅŸtÄ±. SonrasÄ±nda bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde birbirlerinden hoÅŸlandÄ±klarÄ±nÄ± fark ettiler.

Bir sonraki buluÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aralarÄ±nda romantik bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. SonuÃ§ olarak bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nle de kendi yuvalarÄ±nÄ± kurdular.

Mutlu Ã§ift, geÃ§en yÄ±l niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±.