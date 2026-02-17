'Mutluluk arayan arkadaşıyla aşk yaşasın' demişti... Sözünü tuttu, damadı koluna takıp telli duvaklı gelin oldu…

Haberin Devamı

Ancak kırgın ayrılsalar da bu evlilikten doğan iki çocuklarını sevgiyle, sık sık bir araya gelerek, onlar annelerine de babalarına hasret kalmadan başarıyla büyütmeyi başardılar.

Ve en sonunda gururlu bir anne baba olarak ilk göz ağrıları olan kızlarının en mutlu gününde de onun yanında bir arada durmayı başardılar.

ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI SÜRPRİZ DÜĞÜNÜYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Sinema dünyasının iki yıldız ismi Ethan Hawke ve Uma Thurman’ın kızı Maya Hawke da anne ve babasının yolundan gidip oyuncu oldu ve özellikle de Stranger Things dizisinde canlandırdığı rolle dünya çapında tanınan başarılı bir isim haline geldi.

27 yaşındaki Maya Hawke, belki anne ve babasının dillere düşen aşkını görerek büyümüş ve göz önünde yaşanan bu ilişkilerin sonradan ne kadar baş ağrıttığını küçük yaşta öğrendiği için kendi aşkını gizli saklı yaşamaya özen göstermişti.

İşte tam da bu yüzden 14 Şubat’ta yani Sevgiler Günü’nde evlenmesi, beyaz gelinliğiyle birlikte düğün alayıyla birlikte New York sokaklarını turlaması kendi hayranlarını bile şaşkına çevirdi.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BEYAZ GELİNLİĞİYLE SOKAKLARI TURLADI

Her ne kadar erkek arkadaşıyla 2023’ten beri birlikte olsa da bu ilişkiyi çok açık etmemeye çalışan ve aşkını sessiz sedasız yaşamayı seçen Maya Hawke’ın kendi hayranları bile evlendiği adamı düğün günlerinde tanımış oldu.

Bir kuğu gibi salınan güzeller güzeli karısının yanında gurur ve mutlulukla gülümseyen damat bey aslında ünlüler dünyasına uzak bir isim değil. Maya Hawke'ın kocası Christian Lee Hutson onun hayat ortağı olmakla kalmadı; çiçeği burnunda eşiyle son birkaç yıldır müzikal çalışmalarını da birlikte gerçekleştirdi.

Uzun süredir tanışan ve birlikte şarkı söyleyen ikili ilişkilerini ilk kez yan yana ve samimi şekilde görüldükleri 2023’te açık etmişlerdi.

"ARKADAŞLARINIZLA ÇIKMANIZI TAVSİYE EDERİM"

Maya Hawke da yaşadığı bu güzel ilişkiden ilk kez 2024’te bahsetmiş ve müstakbel eşini anlatırken "Arkadaşlarınızla çıkmayı şiddetle tavsiye ederim," demişti. "Sizi gerçekten duyguları olan bir insan olarak tanıyorlar... sadece mükemmel kız arkadaş imajlarını yansıtacakları bir kağıt parçası olarak değil. Bu şekilde görülmek en iyisi."

Çift, 2026 Sevgililer Günü'nde New York'ta, Maya'nın ailesinin ve "Stranger Things" dizisindeki oyuncu arkadaşlarının da katıldığı St. George's Episcopal Kilisesi'nde evlendi.

Gelin ve damat yanlarında arkadaşları ve aileleri de varken eski zamanlardakine benzer bir düğün alayıyla birlikte kiliseye giderken New York sokaklarını arşınladı ve bu görüntüler ertesi gün basına yansıdığında büyük ses getirdi.

Maya Hawke’ın eşi Christian Lee Hutson bir müzisyen ve müzik kariyerine 2010 ve 2013 yılları arasında Driftwood Singers grubunun üyesi olarak başladı.

SAHNEYE ÇIKIP BİRLİKTE AŞK ŞARKILARI SÖYLEMİŞLERDİ

Solo sanatçı olarak çıkış yaptıktan sonra beş albüm yayınlayan Christian Lee Hutson Maya Hawke’la birlikte de şarkılar yazdı ve sahnede seslendirdi.

2024’te çıkardığı albümünde sevgilisi olan Maya Hawke’la çalışan müzisyen o günlerde aşkını övmelere doyamamış, onunla birlikte yaptıkları çalışmaları anlatırken "Gerçekten de, içindeki en derin ve en karanlık şeyleri gün ışığına çıkarmaya, orada tutmaya, gerçekten incelemeye ve tüm kaosuyla birlikte sevmeyi seçmeye cesaret eden, tanıdığım nadir insanlardan biri" demişti.

Christian Lee Hutson, Maya Hawke’la sevgili olmadan önce şarkıcı Sharon Silva ile evliydi ancak bu evliliğin ne zaman bittiği ve çiftin hangi yıl boşandığı belli değil.