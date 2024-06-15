Aşkını İspanya’ya anlattı Sıla harika bir kadın

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BİRBİRİMİZİ BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ



İlker Kaleli, İspanyol dergisi Semana’ya verdiği röportajda sevgilisi Sıla için şöyle dedi: “O harika bir kadın. Birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl birbirimizi daha iyi tanıyor ve anlıyoruz, daha güçlü bir bağ kuruyoruz. Büyük saygı duyuyoruz, birbirimizle gurur duyuyoruz.”

OYUNCULUK İŞ DEĞİL YAŞAM TARZI

Kaleli, oyunculuğu bir yaşam tarzı olarak gördüğünü de söyledi: “Kariyerimde belirli bir stratejim yok. Oyunculuk benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bana neşe ve acı veriyor, beni içimdeki karmaşık yerlere götürüyor.”

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5 haftada İspanyolca

“La Pasión Turca” dizisinin çekimlerinden önce Madrid’de 5 haftalık İspanyolca kampına katılan İlker Kaleli, sürecin kendisini zorladığını anlattı: “İspanyolca hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve 5 haftada her şeyi öğrenmem gerekiyordu. Senaryoyu anlamak, karakterime hayat vermek ve İspanyolca diyalogları ezberlemek zorundaydım. Bu süreç hem zorlayıcı hem de heyecan vericiydi.”