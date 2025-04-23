Aşkını ilan etti, dillere düştü... Kucağında bebeğiyle bile onunla evlenen olmuştu... Sen aslında daha iyisini de bulurdun!

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Şöyle söyleyebiliriz ki bu iki ünlünün aşkı, Kendall Jenner ile Timothee Chalamet'nin şaşırtan aşkından bile daha büyük bir sürpriz oldu.

Durum öyle bir halde ki sadece ünlülerin takipçileri ve hayranları değil, bu dünyanın içinde olup bu tür aşklara alışkın olanlar bile çok şaşırdı.

Konuyu siz de takip ediyorsanız anladınız büyük olasılıkla Elizabeth Hurley ile Billy Ray Cyrus'ın aşkından söz ettiğimizi...

İkilinin yaptığı bir Paskalya paylaşımı, aslında söylenenlere göre aylar önce başlayan aşkı gözler önüne serdi.

Birçok ünlü, uzun zamandır yalnız olan Hurley'in yeni bir aşkta yelken açmasından mutluğu olduğunu ifade etti. Ama bazıları da buna şaşırdığını, hatta inanamadığını hiç gizlemedi.

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'DAHA İYİSİNİ BULABİLİRDİN'

İşte bunlardan biri de yıllar önce rol aldığı Küçük Ev adlı TV dizisiyle hafızalara kazınan Melissa Gilbert oldu.

Ünlü oyuncu, Hurley ve Cyrus'ın aşk duyurusuna inanamadığını belirten "Bekleyin.. Ne?" mesajıyla karşılık verdi.

Onun ardından birçok kullanıcı da "Ben de bunu soruyorum işte" diye yorum yaptı.

Hatta bir tanesi işi biraz daha ileri götürdü ve Hurley'i kast ederek "Onun bu kadar çok ilgiye ihtiyacı olduğunu fark etmemiştim. Herkesi elde edebilirdi. Bu, dibi kazımak" diyerek bu aşka çok şaşırdığını ifade etti.

Hurley ile Cyrus'un birlikte olduklarını duyurduğu bu paylaşım büyük olay oldu.

ONUN AŞKLARI HEP KONUŞULDU

Aslına bakılırsa Elizabeth Hurley, bugüne kadar yaşadığı aşkları hiç saklamadı... Gayet normal bir şekilde bazen kamera karşısında aşk yüzünden güldü bazen de kimseden çekinmeden ağladı.

İster misiniz, 60'lı yaşlarına gelmesine rağmen hala yarı yaşındaki güzellere meydan okuyan ünlü oyuncunun özel hayatına ve unutulmayan aşklarına şöyle bir bakalım

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GENÇLİK AŞKI SAYESİNDE ÜNLÜ OLDU

Liz Hurley'in hikayesi ilginç aslında. Onun hakkında "sevgilisine eşlik etmek için gittiği galada üzerindeki elbise sayesinde ve bir gecede ünlü oldu" desek yanılmış olmayız...

Hemen hatırlatalım, o sırada Hugh Grant ile sevgiliydi Hurley. Grant da bugünkü kadar tanınmış değildi. O gala Hurley'in, o film de Grant'ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Grant'in önemli rollerinden birini üstlendiği Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasına giderken Hurley, aceleyle siyah bir elbise giydi.

Versace imzasını taşıyan o elbisenin derin göğüs dekoltesi, onunla yarışacak kadar iddialı bir yırtmacı ve kritik noktalarında çengelli iğne benzeri aksesuarları vardı.

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Aslında filmin yıldızı olan Hugh Grant, o gece sevgilisinin yanında sönük bile kaldı.

29 yaşındaki Hurley, sergilediği görünüm nedeniyle ertesi gün bütün gazetelerin manşetlerindeydi. Kendisinin sonradan söylediğine göre evlerinde bir boy aynası olmadığı için nasıl göründüğünü bile kontrol edememişti doğru dürüst.

Fakat belli ki sergilediği görüntü etkileyiciydi.

HAYAT KADINIYLA ALDATTI, İLİŞKİLERİ BİTTİ

Hurley'in en çok dikkat çeken ve konuşulan aşkı Hugh Grant ile yaşadığı oldu. Yıllarca birlikte oldular.

Herkes onlardan evlilik haberi beklerken de yollarını ayırdılar. Bu ayrılık yolunun taşlarını döşeyen de Grant'ın bir hayat kadınıyla otomobolinde yakalanması oldu.

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Hurley, ilk anda Grant'ı affetmiş görünse de ilişkileri yürümedi....

ÖNCE OĞLUNUN BABASINI TOPRAĞA VERDİ

Liz Hurley daha sonra iş insanı Steve Bing ile birlikte oldu. Hatta tek çocuğu Damian da onunla ilişkisinden dünyaya geldi. Bebek doğduğunda zaten evlenmemişlerdi, sonrasında da ayrılık geldi.

İş insanı Bing; Damian'ı oğlu olarak kabullenmedi. Yapılan DNA testlerinden sonra gerçek ortaya çıktı.

Fakat Damian babasının soyadını kullanmaya hak kazanamadı. Hatta onun mirasından da men edildi. Hurley oğlunu tek başına büyüttü..

Aradan yıllar geçtikten sonra Steve Bing, kendi elleriyle hayatına son verdi. Onun ölümünün ardından Hurley, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla bu durumun kendisini ve oğlunu nasıl etkilediğini anlattı.

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Kendisinden ayrılan, öz oğlunu bile istemeyen Bing'in arkasından tek bir kötü söz etmedi.

Hurley'in Bing ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Damian, annesine olan çarpıcı benzerliğiyle dikkat çekiyor.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE EVLENDİ

Kucağında küçücük bebeğiyle hayatta bir başına kaldığı dönemde Hint asıllı İngiliz iş insanı Arun Nayar ile tanıştı Hurley.

2007 yılında da dillere destan bir dizi törenle evlendiler. Önce Hindistan'da ülkenin geleneklerine uygun törenler yapıldı. Sonra da bu kutlamalara Londra'daki düğünle nokta konuldu.

Bütün o süreçte Damian da hep çiftin yanındaydı. Hatta annesinin kocasına "baba" bile demeye başlamıştı. Fakat 2011 yılına gelindiğinde Hurley'in adı büyük bir ihanet skandalına karıştı.

SKANDAL AŞK, EVLİLİĞİN SONUNU GETİRDİ... SONRA O SEVGİLİSİNİ DE TOPRAĞA VERDİ

Dönemin en ünlü kriket oyuncularından Shane Warne ile yaptığı kaçamak paparazzi objektiflerine takıldı. Nayar ile boşandılar.

Hurley, kocasına ihanet etmediğini, evliliklerinin fiziken zaten bittiğini söylese de yine de bu olay "skandal" olarak uzun süre konuşuldu.

Hurley'in Warne ile ilişkisi çok uzun sürmedi. Sporcu eski karısına geri döndü ve aşkları bitti. Ama dostlukları hep baki kaldı.

Elizabeth Hurley, bir kez daha eski aşkının hayata vedasına tanık oldu. Shane Warne, 2022 yılında gittiği Tayland tatilinde hayata veda etti.

Hurley, onun ardından da tek bir kötü söz söylemedi. Hatta sosyal medyadan ona "Hoşça kal aslan yüreklim" diye veda etmesi de uzun süre unutulmadı.

ESKİ KOCASIYLA DA ESKİ SEVGİLİSİYLE DE DOSTLUĞUNU BOZMADI

Elizabeth Hurley, hayatına giren ve çok konuşulan aşklarıyla belki onlara içinden kırılsa da küskün kalmadı.

Kocası Arun Nayar ile evliliği eski sevgilisi Hugh Grant ile dostluğunu bozmadı. Hatta evliliklerinin ilk döneminde Nayar ile tatile giderken onlara Grant da eşlik etti.

Hurley, geçen yıla da eski kocası Nayar ile veda etti. Sonuç olarak eski eşler hala birbirleriyle görüşüyor, zaman zaman buluşuyorlar.



'ESKİ EŞLER VE SEVGİLİLER AİLEDEN BİRİ GİBİ OLUR': Hurley, neden böyle davrandığını da birkaç yıl önce verdiği bir röportajda anlatmıştı zaten: " Eski sevgilileriniz sizin hayatınızın bir parçası olur, siz de onların hayatının. Birlikte inişler ve çıkışlar yaşamışsınızdır. Bu yüzden onlar aileden biri gibi olur. Ama gün gelip ayrıldığınızda onları "fotoğraflardan kesip atmazsınız, ya da hiç konuşmamak gibi bir yolu seçmezsiniz."





Billy Ray Cyrus, ilk evliliğini Cindy Smith ile yaptı. Ondan boşandıktan sonra Tish Cyrus ile evlendi. Bu evlilikten aralarında Miley Cyrus'ın da bulunduğu beş tane çocuğu oldu. Billy Ray Cyrus son evliliğini ise Firerose ile yaptı. Bu evlilik kısa sürdü ve olaylı bir biçimde bitti.