‘Aşkından iğne ipliğe döndü’ dediler… Oysa acı gerçeği çoktan itiraf etmişti: Ne kadar hastayım bir bilseler!

Güncelleme Tarihi:
Özel hayatı hep didik didik edildi, yaşadığı her aşk mercek altına alındı, söylediği her şeyin altında başka bir anlam arandı.
Tüm bunların arasında en çok karşılaştığı şeylerden biri de dış görüntüsüyle ilgili eleştiriler vardı.
DIŞ GÖRÜNÜŞÜYLE İLGİLİ YORUMLAR ONU YILDIRDI
Gösteri dünyasındaki bütün kadınların karşılaştığı kilo alma ya da zayıflama konusundaki baskılarla çok mücadele etti.
İki yıla yakındır ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile büyük bir şak yaşayan ve nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan Selena Gomez yine bir anda değişen görüntüsüyle gündemde.
Geçen hafta BAFTA ödül töreninde pazar gecesi ise SAG ödüllerinde kırmızı halıda şıklığıyla tam puan alan yıldız isim verdiği kilolarla da çok konuşuldu.
BİR ANDA ÇOK ZAYIFLADI
Geçen yıl aynı törende verdiği görüntüyle iki gün önceki hali yan yana getirilen ve aradaki keskin farla gündeme gelen Selena Gomez’in neden ve nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.
Bir yandan çok mutlu bir ilişki yaşayan bir yandan da kariyerinde yükselişe geçen Selena Gomez için “aşkından iğne ipliğe döndü” yorumları yapılsa da yıldız isim gerçeğin böyle olmadığını açıkladı.
Uzun yıllardır Lupus hastalığıyla boğuşan hatta durumu hayatını tehdit edecek hale gelince 2017’de böbrek nakli olan Selena Gomez yıllardır sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.
YILLARDIR BOĞUŞTUĞU HASTALIKLARI VAR
Geçen yıl kasım ayında artık görüntüsü ve kilosu hakkında konuşulmasından bunalan yıldız isim bir TikTok videosu yayınlamış, sonradan videoyu silse de yaşadığı bu kilo değişimlerinin sebebini anlatmıştı.
SIBO, ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması ifadelerinin kısaltması olup, ince bağırsakta aşırı bakteri birikmesiyle ortaya çıkan bağırsaktaki sağlıklı sindirimi sağlayan mikroorganizmalardaki dengesizliktir. Vücutta SIBO oluşması durumunda gaz, şişkinlik, midede ağrı ve ishal ya da kabızlık gibi belirtiler görülür.
Lupus hastalığıyla bağlantılı olarak SIBO adı verilen bir durum yaşayan Selena Gomez sürekli olarak kilo alıp “şişmiş” gibi bir görüntü vermesinin sebebinin hastalığı olduğunu açıkladı.
"BEN BİR KURBAN DEĞİLİM"
“Bu beni hasta ediyor. İnce bağırsağımda SIBO var. Alevleniyor” diyen Selena Gomez “Çubuk gibi görünmemem umurumda değil. O vücuda sahip değilim. Hikâyenin sonu. Hayır, ben bir kurban DEĞİLİM. Ben sadece insanım” demişti.
ESKİDEN AĞLARDI... ŞİMDİ KENDİYLE GURUR DUYUYOR
Selena Gomez geçen yıl, eskiden vücudunu ayıplayan yorumlar karşısında nasıl hüngür hüngür ağladığını itiraf etmiş ancak artık kendisiyle gurur duyduğunu ve kötü sözlere aldırmamayı öğrendiğini söylemişti.
Yaptığı Instagram paylaşımında “Mükemmel değilim ama olduğum kişi olmaktan gurur duyuyorum... Bazen “ben olmanın” sorun olmadığını unutuyorum” diyen Gomez “Ben bir model değilim, öyle görünmek zorunda da değilim” demeye başladı.