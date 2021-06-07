Aşkın Tarifi'nin Sultan'ı Yasemin Baştan kimdir, kaç yaşında? İşte, Yasemin Baştan'ın oynadığı diziler

Kanal D’nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi (07 Haziran) bu akşam başlıyor.

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş’un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan’ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Peki dizinin merak edilen karakterlerinden Sultan’ı canlandıracak başarılı oyuncu Yasemin Baştan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

AŞKIN TARİFİ SULTAN YILMAZ KİMDİR?

Dizide Fırat’ın teyzesi karakterinde olan Sultan Yılmaz, Anteplidir. Etrafına güven veren, anaç ruhlu, herkesi çekip çeviren, becerikli bir kadındır. Yeri geldi mi anne, yeri geldi mi patron, yeri geldiğindeyse bir dost. Geleneklerine bağlı ve maharetlidir. Yemek konusunda doğuştan bir yeteneği vardır. “Elinin lezzeti var” denen insanlardandır. İstanbul’da yaşadıkları mahallede, “Anteplinin Yeri” adında bir kebapçısı vardır. Tipik, fedakâr ve savaşçı Anadolu kadınıdır. Çabuk parlayıp, çabuk söner. Aklına koyduğunu, mutlaka yapar. Kimi zaman tatlı dille kimi zamansa bağıra çağıra… Sultan’ın hayatta vazgeçemeyeceği iki kişi vardır. Biri kızı Sevi, diğeri de yeğeni Fırat’tır. Fırat canını istese, Sultan hiç düşünmeden verir.

YASEMİN BAŞTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yasemin Baştan 1 Ocak 1972 tarihinde İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan Yasemin Baştan, Oğlak burcudur.

Yasemin Baştan eğitim hayatını İstanbul’da tamamlamıştır. Liseden mevzun olduktan sonra “Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Sanatları ve Tiyatro Bölümü”nü kazanan Yasemin Baştan, meslek hayatına tiyatroyla başlamıştır. Okuldan mevzun olduktan sonra çeşitli oyunlarda yer alan Yasemin Baştan, TRT 1 ekranlarında yayımlanan “Seksenler” dizisiyle izleyicilerin gönlünü çelmiştir. Başarılı oyuncu Yasemin Baştan, şimdi ise bu akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayımlanacak “Aşkın Tarifi” dizisi ile izleyicilerle buluşacak.

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