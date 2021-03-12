Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu

Dizide Fırat karakterine hayat vermeye hazırlanan Doğulu; “Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat’ın hikayesi beni çok etkiledi. Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum” dedi.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş oturuken, senaryosunu Doruk Erengül ve Leyla Oter kaleme alıyor.

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