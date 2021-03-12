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Televizyon
Haber Giriş: 12.03.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu

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Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu

Kanal D’nin yeni projesi Aşkın Tarifi için hazırlıklar başladı. Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği dizinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu.

Dizide Fırat karakterine hayat vermeye hazırlanan Doğulu; “Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat’ın hikayesi beni çok etkiledi. Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum” dedi.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş oturuken, senaryosunu Doruk Erengül ve Leyla Oter kaleme alıyor.

Aşkın Tarifinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu

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