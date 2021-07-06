MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAşkın Tarifi'nin alkış toplayan " ikililer'i
GeriTelevizyon Aşkın Tarifi'nin alkış toplayan " ikililer'i
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 06.07.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Aşkın Tarifi'nin alkış toplayan " ikililer'i

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Pazartesi akşamı yayınlanan dizide oyuncular uyumlarıyla izleyiciden tam not aldı…

 

Kanal D’nin sevilerek izlenen dizisi Aşkın Tarifi, bu hafta ekrana gelen bölümüyle yine ilgi odağı oldu. Oyuncuların uyumlarının tam not aldığı bölümde Şebnem’i canlandıran İdil Sivritepe ve Ergin karakterindeki Mehmet Şeker’in sahneleri büyük beğeni topladı. Yurt dışında da birçok yorum alan ikiliye “Çok tatlı bir çiftsiniz, bu ikili seviyoruz” yorumları yapılırken; oyuncular hayranlarına sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Aşkın Tarifinin alkış toplayan ikilileri

Dizinin sosyal medyada ilgi çeken bir diğer ikilisi de Cem Davran ve Yasemin Baştan oldu. Hazım ve Sultan rolünde izlediğimiz iki oyuncunun çiçek ekme sahneleri izleyiciden ilgi gördü. Sosyal medyada üzerinden “İkinizi ekranda bir arada görmek çok keyif verici” şeklinde yorumlar yapıldı.
Aşkın Tarifinin alkış toplayan ikilileri

Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor. 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi