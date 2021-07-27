Aşkın Tarifi 7. son bölümde Naz'ı ağlatan konuşma... İşte Aşkın Tarifi son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi son bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. Bir haftalık bayram tatilinin ardından 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Kanal D'nin fenomen dizisi Aşkın Tarifi 7. son bölümde, Naz’ın, Fırat’ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimin artmasına neden oldu. Taylan’ın Feza’yı kullanarak kurduğu plan başarılı olurken final anında Fırat'ın annesinin Naz'a söyledikleri son bölüme damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Aşkın Tarifi 7. son bölüm full izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.
Kanal D’nin sevilerek izlenen dizisi Aşkın Tarifi 7. son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Dizinin 26 Temmuz tarihli bölümünde Naz’ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz’ın Fırat’a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Naz'ın yüzüğü çıkarması dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
AŞKIN TARİFİ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşkın Tarifi 26 Temmuz Pazartesi yayınlanan 7. Bölümde Naz, her şeye rağmen Fırat’a güvenebilecek midir? Fırat’ı bekleyen sürpriz nedir?
Naz’ın, Fırat’ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz’ın Fırat’la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz’ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulur. Böylece, Taylan’ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat’a karşı boş durmaz. O da Feza’yı kendi safına çekerek, Fırat’tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer.
Taylan’ın Feza’yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan’ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat’la yollarının kesişmesine sebep olur. Fırat’ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz’la Fırat’ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz’ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz’ın Fırat’a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır.
AŞKIN TARİFİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Aşkın Tarifi 8. Bölüm Fragmanı yayında! Taylan'dan Fırat'a büyük darbe!
Naz ve Fırat arasındaki kıvılcım sonunda ateşe dönüşmüştür. Asuman'a artık onunla olmak istemediğini söyleyen Fırat, Naz ile mutlu olacağına emindir. Ancak Taylan'ın hamlesi bütün durumu değiştirecektir.