Aşkın Tarifi 7. son bölümde Naz'ı ağlatan konuşma... İşte Aşkın Tarifi son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Kanal D’nin sevilerek izlenen dizisi Aşkın Tarifi 7. son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Dizinin 26 Temmuz tarihli bölümünde Naz’ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz’ın Fırat’a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Naz'ın yüzüğü çıkarması dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

AŞKIN TARİFİ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın Tarifi 26 Temmuz Pazartesi yayınlanan 7. Bölümde Naz, her şeye rağmen Fırat’a güvenebilecek midir? Fırat’ı bekleyen sürpriz nedir?

Naz’ın, Fırat’ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz’ın Fırat’la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz’ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulur. Böylece, Taylan’ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat’a karşı boş durmaz. O da Feza’yı kendi safına çekerek, Fırat’tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer.

Taylan’ın Feza’yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan’ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat’la yollarının kesişmesine sebep olur. Fırat’ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz’la Fırat’ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz’ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz’ın Fırat’a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır.

AŞKIN TARİFİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Aşkın Tarifi 8. Bölüm Fragmanı yayında! Taylan'dan Fırat'a büyük darbe!

Naz ve Fırat arasındaki kıvılcım sonunda ateşe dönüşmüştür. Asuman'a artık onunla olmak istemediğini söyleyen Fırat, Naz ile mutlu olacağına emindir. Ancak Taylan'ın hamlesi bütün durumu değiştirecektir.

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