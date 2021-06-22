Aşkın Tarifi 3. son bölümde şok eden evlilik teklifi kararı... İşte Aşkın Tarifi son bölümde yaşananlar

Aşkın Tarifi son bölüm tek parça yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş’un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizide bu hafta da heyecanlı gelişmeler yaşandı. Dizinin 3. bölümünde . Taylan da Naz’la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırdı. Diziyi ekran başında izleyemeyenler son bölümü aşağıdaki ekrandan full HD izleyebilirler.

AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naz’ın, Taylan’ın evlenme teklifini kabul etmesi; Fırat’ın işini daha da zorlaştırır. Taylan, her ne kadar Fırat’a karşı zafer kazanmış gibi görünse de Fırat’ın restoranda çalışmaya devam edecek olması; onu huzursuz eder. Bu son hamlesi bile, Fırat’ı hayatlarından tamamen çıkarmaya yetmemiştir. Fırat ve Naz’ın arası, Naz’ın teklifi kabul etmesi yüzünden daha da gerilir. Çünkü Fırat, henüz kendine bile itiraf edemese de Naz’ın teklifi kabul etmesine bozulmuştur. Fırat, bir yandan kapalı kebapçıyı da açtırmaya çalışmaktadır. Üzerinde, bunun da gerginliği vardır. Naz’la yine atıştıkları sırada, Fırat’ın önceden yaptığı bir hamle sayesinde; kısmen de olsa, sulh olurlar. Ancak beklenenin aksine yaşanan gelişmeler; Naz ve Fırat’ı baş başa bir yolculuğa sürükler. Bu sayede, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak bunu öğrenen Sultan, çok gerilir ve beklenmedik bir hamle yapar. Taylan da Naz’la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırır. Aynı zamanda, Hazım’ın da gözüne girmeyi istemektedir. Bir aile yemeği organize eder. Ancak Naz’ın ve Taylan’ın planları, birbirini tutmaz. Taylan, Naz’ı bulmak için restorana gittiğinde; onu çok büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdir. Acaba Fırat, amacına ulaşabilmiş midir?

AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Aşkın Tarifi 4. Bölüm Fragmanı yayında! Naz'ın kafası karışıyor!

Taylan'ın evlenme teklifi Naz'ın kafasını oldukça karıştırmıştır. Fırat'a olan hislerini de çözmeye çalışan Naz, hayatı için en doğru kararı vermeye çalışır.

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