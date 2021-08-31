Aşkın Tarifi 12. son bölüme Fırat'ın hastalığı damga vurdu... İşte Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

Aşkın Tarifi 12. son bölüm tek parça yayınlandı. 30 Ağustos tarihinde izleyici ile buluşan Kanal D'nin fenomen dizisi Aşkın Tarifi'nde bu hafta Fırat’ın parayı nereden aldığı açığa çıkarken; Naz'ın Sultan'dan öğrendiği üzücü haber dikkat çekti. Dizinin hemen ardından yayınlanan 13. bölüm fragmanında ise Fırat ve Naz'ın başka şartlar altında karşılaşmaları ekranlara yansıdı.

AŞKIN TARİFİ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat’ın sağlığıyla ilgili sakladığı sır ortaya çıkınca ortalık iyice karışıyor, yine de Fırat bu durumu kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapıyor.

Taylan, Fırat’ın bu zaafını fırsat bilecek ve ona zarar verebilmek için haince bir plan hazırlar. Taylan’ın yeni planından bihaber olan Naz, Fırat’ı korumak için kendince bir yönteme başvurur. Taylan’ın hamlesi Naz ile Fırat ilişkisindeki dengeleri nasıl etkileyecek?

AŞKIN TARİFİ FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI YAYINLANDI

Aşkın Tarifi 13. Bölüm Final Fragmanı yayında! Fırat ve Naz bambaşka şartlarda tanışsalardı neler olurdu?

Aşkın Tarifi final bölümüyle pazartesi Kanal D'de!

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