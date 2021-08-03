Aşkın Tarifi 8. son bölümde Fırat'a nikah masasında büyük şok! İşte Aşkın Tarifi son bölümde yaşananlar

Aşkın Tarifi 8. son bölüm tek parça ekranlara geldi. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan 8. bölümünde Fırat'tan intikam almak isteyen Naz'ın nikah masasında hayır demesi haftaya damga vurdu. Aşkın Tarifi'nin yayınlanan 9. yeni bölüm fragmanında ise Naz ve Fırat'ın yüzleşmesi dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

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AŞKIN TARİFİ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat’a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat, yılmadan Naz’a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder; ancak Asuman’ın, Fırat’ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat’ın, Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye sokar.

Taylan’ın oynadığı yeni oyunsa Naz ile Fırat’ın aşkını neredeyse uçurumun kenarına getirir. Naz, arasında sıkışıp kaldığı kalbini mi, yoksa mantığını mı dinleyecektir? Fırat sonunda Naz ile ilgili kurduğu hayallerine erişebilecek midir?

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Aşkın Tarifi 9. Bölüm Fragmanı yayında! Fırat ve Naz arasında sular durulmuyor!

Düğün fiyaskosundan sonra Naz, Fırat'ın yüzünü bile görmek istemez. Fırat ile olan tüm ilişkisini bitirmeye kararlıdır. Ancak Naz'în kararlı olduğu kadar Fırat'ta bulunduğu yerde kalmaya kararlıdır. İkili arasındaki çatışma şiddetini artırarak devam eder.

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