Aşkın Tarifi 8. son bölümde Fırat'a nikah masasında büyük şok! İşte Aşkın Tarifi son bölümde yaşananlar
Aşkın Tarifi son bölüm full izle ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Kanal D’nin, her Pazartesi akşamı ekrana gelen ve izleyiciden tam not alan dizisi Aşkın Tarifi'nde bu hafta Fırat, yılmadan Naz’a olan aşkına inandırmak için çırpınırken, Taylan’ın oynadığı yeni oyunsa Naz ile Fırat’ın aşkını uçuruma sürükledi. Final anında Naz'ın Fırat'ı nikah masasında bırakması 2 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan Aşkın Tarifi'ne damga vurdu. İşte, Aşkın Tarifi 8. son bölüm kesintisiz tam izleme ekranı ve dizinin 9. yeni bölüm fragmanından görüntüler.
Aşkın Tarifi 8. son bölüm tek parça ekranlara geldi. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan 8. bölümünde Fırat'tan intikam almak isteyen Naz'ın nikah masasında hayır demesi haftaya damga vurdu. Aşkın Tarifi'nin yayınlanan 9. yeni bölüm fragmanında ise Naz ve Fırat'ın yüzleşmesi dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.
AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AŞKIN TARİFİ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fırat’a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat, yılmadan Naz’a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder; ancak Asuman’ın, Fırat’ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat’ın, Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye sokar.
Taylan’ın oynadığı yeni oyunsa Naz ile Fırat’ın aşkını neredeyse uçurumun kenarına getirir. Naz, arasında sıkışıp kaldığı kalbini mi, yoksa mantığını mı dinleyecektir? Fırat sonunda Naz ile ilgili kurduğu hayallerine erişebilecek midir?
AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Aşkın Tarifi 9. Bölüm Fragmanı yayında! Fırat ve Naz arasında sular durulmuyor!
Düğün fiyaskosundan sonra Naz, Fırat'ın yüzünü bile görmek istemez. Fırat ile olan tüm ilişkisini bitirmeye kararlıdır. Ancak Naz'în kararlı olduğu kadar Fırat'ta bulunduğu yerde kalmaya kararlıdır. İkili arasındaki çatışma şiddetini artırarak devam eder.