Aşkın Tarifi 10. son bölüme Taylan'ın gösterdiği kanıt damga vurdu... İşte Aşkın Tarifi son bölümde yaşananlar

Kanal D’nin sevilerek izlenen dizisi Aşkın Tarifi 10. bölümü ile ekranlara damga vurdu. Dizinin 16 Ağustos tarihli bölümünde Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkardı. Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişiyi açığa çıkarınca olanlar ise heyecan dolu anlara neden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Fırat'ın evden kovulması merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın Tarifi 16 Ağustos Pazartesi yayınlanan 10. Bölümde Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkarıyor!

Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştiriyor.

Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişiyi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına geliyor. Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

AŞKIN TARİFİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Aşkın Tarifi 11. Bölüm Fragmanı yayında! Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor!

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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