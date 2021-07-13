Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı Serra Arıtürk kimdir?

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. 7 yaşında gitar ile tanıştı ve ailesinin de desteğiyle müzik kariyerine adım attı.

Gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu’ndan almış olan Serra Arıtürk, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer alan Serra Arıtürk, eğitimi için korodan ayrıldı.

Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamlayan genç sanatçı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı. Yaşamını İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sürdüren Arıtürk, bir yandan ise şarkı çalışmalarına devam etmektedir.

Çeşitli Coverlar ile üne kavuşan Serra Arıtürk, arkasından ise 2019 tarihinde Kendimi Bilmeden adlı parçayla adını geniş bir kitleye duyurdu.

Aşkın Tarifi Dizisindeki Naz Soyluer Karakteri

Üç kuşak İstanbullu, ülkenin hatırı sayılır ailelerinden birinin kızıdır. Servetine güvenip, sosyal medyada fenomen olmak yerine, kendisini geliştirmekten vazgeçmemiştir. Bu yüzden aile şirketinde yönetici olmaktansa, kendi restoranını açmıştır. Ailesinden destek almadan, ayakta kalmak için de büyük bir mücadele vermektedir. Disiplinli dadıların yönlendirmeleri, üstüne Fransız ekolü okullarda alınmış nitelikli eğitimler; Naz’ı da prensip sahibi, kuralcı ve detaycı yapmıştır. Lise çağına geldiğindeyse, yemeklere merak sarmış; yemek yapmanın çocukluk yaralarını iyileştirdiğini fark etmiştir. Bu ilgi giderek büyümüş, üniversite çağına geldiğindeyse; Fransa’da gastronomi eğitimi almak almıştır. Sonra da İstanbul’a döndüğünde, en yakın arkadaşı Şebnem’le birlikte, bir Fransız restoranı açmıştır. Mükemmeliyetçidir. Başladığı işi, mutlaka bitirir. İnsanlarla ilişkilerinde, mesafesini korur. İyi bir patron, sağlam bir dosttur. İlk bakışta, sert biri gibi görünür. Fakat o sert kabuğun içinde, kırılgan bir kız çocuğu saklar.

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