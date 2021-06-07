Aşkın Tarifi dizisinin Fırat'ı Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu’nun oynadığı diziler ve filmler…

Bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak Aşkın Tarifi dizisinin Gaziantepli şefi Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşuyor. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. İşte mert, içten ve gözü kara bir genç bir karakteri canlandıran Kadir Doğulu’nun merak edilen hayatı…

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Abdulkadir Doğulu ya da kısaca Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982, Mersin doğumlu, Türk oyuncu ve mankendir. Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.

İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. 2015 yılının şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan " Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir.

Kadir Doğulu, şimdilerde ise Aşkın Tarifi adlı yaz dizisinde başrol oynamaya hazırlanıyor.

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