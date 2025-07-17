GenÃ§lik aÅŸkÄ±nÄ±n sonu bÃ¶yle gelmiÅŸ... O romantizm yaÅŸamak iÃ§in odasÄ±nda beklerken sevgilisi video oyunu oynuyordu

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Er ya da geÃ§ insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ne varsa ortaya serilir... GÃ¶zlerden uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel hayatÄ± bile. Kimi zaman gerÃ§ekler kadar iddialar da konuÅŸulur bÃ¶yle konularda...

Ya da bazen yÄ±llar boyunca bu Ã¼nlÃ¼lerin Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili sÄ±rlarÄ± saklayanlar gÃ¼n gelir bildiklerini anlatmaya baÅŸlar...

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Ã–ZEL HAYATININ BÃœTÃœN SIRLARI BÄ°R KÄ°TAPTA GÃ–ZLER Ã–NÃœNE SERÄ°LDÄ°

Ä°ÅŸte Gwyneth Paltrow'un baÅŸÄ±na gelen tam da bÃ¶yle bir durum. BugÃ¼n artÄ±k 50'li yaÅŸlarÄ±nda, baÅŸÄ±ndan bir evlilik geÃ§miÅŸ, ikincisini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren iki Ã§ocuk annesi bir yÄ±ldÄ±z Paltrow.

Her ne kadar, zaman zaman kendisi de bu konularda aÃ§Ä±klamalar yapsa da geÃ§miÅŸte kalan Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n bazÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±, hakkÄ±nda yazÄ±lan bir biyografi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yeniden gÃ¼ndeme geldi.

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Amy Odell'in, Paltrow'a yakÄ±n kaynaklara dayanarak kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Gwyneth: The Biography adlÄ± kitap, Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndaki Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Åžu anda ikinci kocasÄ± Brad Falchuk ile evli olan Paltrow, gayet mutlu ve sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ama genÃ§lik yÄ±llarÄ± hiÃ§ Ã¶yle deÄŸildi.

Brad Pitt ile Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k aÅŸk yaÅŸayan, niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lan Paltrow, sonrasÄ±nda bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ Ben Affleck ile birlikte oldu.

KARMAÅžIK BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° VARDI

Amy Odell, kitabÄ±nda Paltrow'un hem Brad Pitt hem de Ben Affleck ile iliÅŸkisini masaya yatÄ±rdÄ±. Brad Pitt ile aralarÄ±nda, yetiÅŸtirilme tarzÄ±ndan kaynaklanan farklÄ±lÄ±klar olduÄŸunu Paltrow'un yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ben Affeck ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkinin bitme nedeni ise onun kitabÄ±nda yer alan satÄ±rlara gÃ¶re bambaÅŸka.

Yazar Amy Odell'in kaynaklarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ben Affleck ile Gwyneth Paltrow arasÄ±nda fiziksel olarak karÅŸÄ± konulmaz bir Ã§ekim vardÄ±. Ãœstelik Paltrow, Affleck ile baÅŸ baÅŸa geÃ§irdiÄŸi saatleri seviyordu...

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Ama yine de ciddi bazÄ± sorunlar yaÅŸÄ±yorlardÄ±.

Ben Affleck, o zamanlarda da kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n etkisi altÄ±ndaydÄ±... Alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ±, Ã¼stelik kimi zaman kumar da oynuyordu. DahasÄ± iddialara gÃ¶re Paltrow'u da aldatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar da iliÅŸkilerinin sonunu getirdi.

Yine de bu kadar deÄŸil, dahasÄ± da var!

ONUNLA ZAMAN GEÃ‡Ä°RMEK YERÄ°NE VÄ°DEO OYUNLARI OYNUYORDU

KitabÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Paltrow, Ben Affleck'in kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±n Ã§evresine ima etti.

Odell kitabÄ±nda "Gwyneth ayrÄ±ldÄ±ktan sonra erkekleri sevdiÄŸini... Hatta onlar yalan sÃ¶yleyen, aldatan pislikler olmalarÄ±na raÄŸmen onlarÄ± yine de sevdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti" diye yazdÄ±.

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AslÄ±nda Paltrow, Affleck ile flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda aktÃ¶r, alkol ve kumar alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n penÃ§esine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼... Buna raÄŸmen Paltrow onun entelektÃ¼elliÄŸinden ve zekasÄ±ndan etkilendi.

DiÄŸer yandan arkadaÅŸlarÄ± da Paltrow'u, Affleck'in onun sevgisine yeteri kadar karÅŸÄ±lÄ±k vermediÄŸi konusunda uyarÄ±yorlardÄ±.

Onlara gÃ¶re Affleck, bazen sevgilisiyle birlikte olmak yerine erkek arkadaÅŸlarÄ±yla video oyunlarÄ± oynamayÄ± tercih ediyordu.

Paltrow ile Affleck, 1997 ile 2000 arasÄ±nda birlikte oldu.

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