Aşkım Kapışmak'tan ilişkiler komedisi

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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kapışmak, “Türkiye’de bir ilki yapacağız. Psikoloji, kişisel gelişim ve sanatı birleştireceğiz. İlişkilerin kötüye gittiği bugünlerde insanların danslara, şarkılara ihtiyaçları var” dedi.

“İlişkiler Komedisi” adlı gösterisinde kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlatan ve kendi yaşamından kesitlere de yer veren Aşkım Kapışmak izleyenleri güldürdü. Gecenin sürprizleri ise Tutku Tarçın ve Zehra Gülüç’tü. Tutku Tarçın, sözlerini Aşkım Kapışmak’ın yazdığı “Saydırır” şarkısını seslendirdi. Gülüç de sözleri yine Kapışmak’a ait “Gülümse Kaderine”yi söyledi.