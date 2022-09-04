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Aşkım Kapışmak'tan ilişkiler komedisi

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#Aşkım Kapışmak#Demirören Medya Grubu#Tutku Tarçın
Aşkım Kapışmaktan ilişkiler komedisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 16:11

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen “Paraf Kuruçeşme Açıkhava” etkinliği kapsamında önceki akşam yazar, davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Aşkım Kapışmak sevenleriyle buluştu.

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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kapışmak, “Türkiye’de bir ilki yapacağız. Psikoloji, kişisel gelişim ve sanatı birleştireceğiz. İlişkilerin kötüye gittiği bugünlerde insanların danslara, şarkılara ihtiyaçları var” dedi.

Aşkım Kapışmaktan ilişkiler komedisi

“İlişkiler Komedisi” adlı gösterisinde kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlatan ve kendi yaşamından kesitlere de yer veren Aşkım Kapışmak izleyenleri güldürdü. Gecenin sürprizleri ise Tutku Tarçın ve Zehra Gülüç’tü. Tutku Tarçın, sözlerini Aşkım Kapışmak’ın yazdığı “Saydırır” şarkısını seslendirdi. Gülüç de sözleri yine Kapışmak’a ait “Gülümse Kaderine”yi söyledi.

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#Aşkım Kapışmak#Demirören Medya Grubu#Tutku Tarçın

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