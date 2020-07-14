MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAşkı- Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir?
GeriTelevizyon Aşkı- Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 14.07.2020 - 14:16,Son Güncelleme:

Aşkı- Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşkı- Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir?
Abone Olgoogle-news

Aşkı- Memnu'nun tekrarlarıyla birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Burcu Kutluk oldu. Burcu Kutluk, Aşkı- Memnu dizisinde Nihal ve Behlül arasında krize neden olan Sedef karakterine hayat vermişti. Peki, Aşkı- Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir?

Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1998-1999 yılındaBest Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World Dünya Zerafet güzeli seçildi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünde okudu. Üniversite hayatı boyunca yurt içinde ve yurt dışında önde gelen moda evlerine ve dergilerine modellik yaptı. Burcu Kutluk ilk oyunculuk deneyimi Asmalı Konak dizisiyle yaşadı ancak Aşkı-Memnu dizisindeki Sedef karakterleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Burcu Kutluk, uzun yıllar yürüttüğü modellik kariyerine ara verip bir süre Hindistan’da yaşadı ve yoga ile ilgilendi. Lakshmi isimli bir kimono markası bulunan model sunuculuğun yanı sıra özel defilelerde de podyuma çıkıyor.

4 Ocak 2016 Yönetmen Bora Tarhan ile nikah masasına oturdu, çiftin bir kızı var.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle