Aşkı internette bile aradı ama bulamadı… Pijamamı giyip televizyon izliyorum

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Yıllardır aradığı aşkı bir türlü bulamayan ünlü oyuncu Drew Barrymore, şansını en son internette Hollywood ünlülerinin üye olduğu flört uygulaması Raya'da aramıştı.

E.T. filmindeki küçük kızı olarak ünlenen Drew Barrymore artık 50 yaşında, iki çocuk annesi bir talk şov sunucusu

50 yaşında Drew Barrymore, geçen ay doğum gününü kutladıktan sonra ünlülerin flört uygulaması Raya'da “felaket” olarak nitelendirdiği bir dönem geçirmiş.

Ve en sonunda da aşktan ve mutlu bir ilişkiden umudunu kestiğini söylüyor ve “Ben artık bu flört işlerini bıraktım” diyor.

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan yıldız isim şansını internetteki flört uygulamalarında denemişti

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Sevilen oyuncu ve talk show sunucusu hayranlarına yazdığı kişisel bir makalede aşk, yalnızlık ve hayatın yeni bir dönemine adım atmanın sevincini yansıttı.

Barrymore “Bazen kendinizi nasıl hazır hissedersiniz bilir misiniz? Sanki iliklerinize kadar bir şeyler değişir ve fark edersiniz: Hayatın yepyeni bir sezonuna adım atarsınız ve bu gerçekten doğru hissettirir?” diye yazdı.

Şimdilerde ise gönül maceraları aramaktan vazgeçtiğini ve bunun yerine evinde oturup televizyon izlemeyi tercih ettiğini söylüyor

“Bu benim. Şu anda. Elli yaşındayım. Ve söylemeliyim ki... Sanırım burayı seviyorum” diyen Barrymore eskiden aşk, macera ve heyecan peşinde koştuğunu ama sonunda en iyi ilişkisinin kendisiyle olduğunu fark ettiğini itiraf etti.

Ünlü oyuncu artık aşk peşinde koşmak yerine pijamalarını giyip televizyon seyretmekten daha çok keyif aldığını söyledi.

İki kızı olan Drew Barrymore zaman zaman bekar bir anne olmanın zorluklarıyla başa çıkmakta zorlandığını söylüyordu.

Drew Barrymore ikinci eşiyle sadece bir yıl evli kalmıştı

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Barrymore yıllar boyunca birçok ünlü isimle ilişki yaşadı ve üç kez evlendi.

1994'te Galli barmen Jeremy Thomas ile kısa bir evlilik yaptıktan sonra 2001-2002 yılları arasında komedyen Tom Green ile evlendi.

Ünlü oyuncunun Will Kopelman'dan iki kızı var

En uzun evliliği ise 2012 yılında nikah masasına oturduğu sanat danışmanı Will Kopelman'la oldu.

İkili 2016 yılında boşanmış olsa da kızları Olive ve Frankie için dost kalmaya devam ettiler.