Aşkı için gözünü kararttı... Çiğdem engel tanımıyor!

Haberin Devamı

EŞREF’E OLAN AŞKIYLA YIKIP GEÇİYOR

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken 'Eşref Rüya', her birinin ayrı hikayesi olan karakterleriyle de çok konuşuluyor.

Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde komiser olarak görev alan Çiğdem, yetimler örgütünü çökertmek için sınırları zorluyor.

Eşref’i adım adım takip eden takıntılı ve hırslı Çiğdem karakteri dizideki tüm dengeleri değiştiriyor. Eşref’in açığını bulabilmek için mücadele eden Çiğdem, önüne çıkan tüm engelleri kararlılıkla deviriyor.

Sosyal medyada çok konuşulan karaktere övgüler yağarken, seyirciler son bölümlerde ani duygu değişimleri yaşayan Çiğdem’i canlandıran Develi’nin oyunculuk performansına şapka çıkarıyor.

Haberin Devamı

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…