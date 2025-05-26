Aşkı için gözünü kararttı... Çiğdem engel tanımıyor!

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi, oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Gözü kara, sınırları zorlayan emniyet mensubu Çiğdem karakterine hayat veren Develi, dizinin kilit isimlerinden biri olarak olayların seyrini değiştiriyor. Çiğdem’in son bölümlerdeki Eşref’e (Çağatay Ulusoy) olan aşkı takıntılı bir hal alıyor ve Develi’nin inişli çıkışlı duygu dünyasını ustalıkla ekrana yansıtması izleyiciden büyük övgü topluyor.
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EŞREF’E OLAN AŞKIYLA YIKIP GEÇİYOR
Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken 'Eşref Rüya', her birinin ayrı hikayesi olan karakterleriyle de çok konuşuluyor.
Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde komiser olarak görev alan Çiğdem, yetimler örgütünü çökertmek için sınırları zorluyor.
Eşref’i adım adım takip eden takıntılı ve hırslı Çiğdem karakteri dizideki tüm dengeleri değiştiriyor. Eşref’in açığını bulabilmek için mücadele eden Çiğdem, önüne çıkan tüm engelleri kararlılıkla deviriyor.
Sosyal medyada çok konuşulan karaktere övgüler yağarken, seyirciler son bölümlerde ani duygu değişimleri yaşayan Çiğdem’i canlandıran Develi’nin oyunculuk performansına şapka çıkarıyor.