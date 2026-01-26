×
Aşkı geç buldu, onu da ölüm elinden aldı... El ele geçtiğimiz sokaklarda yalnızım şimdi... Seni çok özledim sevgilim
Dünya üzerinde herkes "ruh eşi" diye tanımlanan o kişiyi bulmak ister. Umut bu ya, er ya da geç beklediği o insanın karşısına çıkacağına inanır. Eğer söz konusu kişi fazlasıyla şanssız değilse bu da günün birinde gerçekleşir. Ruhunu tamamlayacak diğer yarısını bulur... Artık yapılacak tek şey vardır: Hayatın geri kalanını onunla geçirmek.

Kimi zaman bu rüya gerçek olur. Birbirini tamamlayan o iki ruh, iki kalp, doğanın kaçınılmaz kanunu "ölüm" gelinceye kadar el ele birlikte yaşarlar.

Elbette böyle bir durumda da insanın diğer yarısını kaybetmesi zordur. Ama yine de kocaman ve uzun bir ömür birlikte geçmiştir. İnsan elinde kalan sıcacık anılara sarılır.

Bir de bu kadar şanslı olmayanlar var... Tam aradığı aşkı, huzuru ve mutluluğu bulmuşken, daha birlikte yaşanacak uzun yıllar olduğunu düşünürken insanın sevdiği elinden uçar gider. O kadar kısa sürmüştür her şey.

Geride kocaman bir boşluk, yarım kalmış anılar bırakır böyle bir veda. Dayanmak için de gerçekten yürek ve sabır gerekir.

AŞKINI DOYA DOYA YAŞAYAMADI
Tıpkı ünlü oyuncu Sandra Bullock'a olduğu gibi.

Yaşadığı, aldatmayla sonuçlanan bir evliliğin ardından tam diğer yarısını bulduğuna sevinirken hiç ummadığı bir hastalık nedeniyle onu kaybetti Bullock.

"Hayatımın aşkı" dediği sevgilisi, hayat arkadaşı gözlerinin önünde eridi, sararıp soldu. Bunun sonucunda da kaçınılmaz zor veda geldi.

Bullock, geç bulup çabuk kaybettiği sevgilisi Bryan Randall'ın hayata vedasının ardından hala tam olarak kendine gelebilmiş değil.

KALBİNDEKİ ACI DİNMEK BİLMİYOR
Ünlü oyuncu iki yıl önce bir ağustos günü hayata veda eden Bryan Randall'ın acısını hala dindiremedi, tuttuğu yas bir türlü bitmek bilmedi. Öyle ki artık sokağa çıkmak bile istemez oldu.

Bullock, artık çok nadiren sokağa çıkıyor. Ünlü oyuncu önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Üzerinde kot pantolonu ve siyah kazağı vardı.

Yürürken telefon görüşmesi yapan Bullock, her zamanki gibi güneş gözlüklerini de eksik etmedi. Sevdiğini kaybetmenin acısını aradan geçen zamana rağmen unutamayan Bullock'un yüzündeki hüzünlü ifadenin silinmediği de dikkatlerden kaçmadı.

Sandra Bullock, sevgilisini kaybettikten sonra kalbindeki acıyı bir türlü dindiremedi.

BÖYLE BİR AŞK YAŞAYACAKLARINI BİLMİYORLARDI
Sandra Bullock ile Bryan Randall, ünlü yıldızın oğlunun doğum gününde tanıştı. Eski bir model olan Randall, daha sonra fotoğrafçılığa yönelmişti. O gün tanıştılar ve aralarında bir yakınlaşma doğdu.

Tam da Oscar kazanmanın sevincini yaşarken kendisini aldatan eski eşi Jesse James'ten ayrıldıktan sonra uzun süre kalbini kimseye açmayan Bullock, Bryan Randall ile tanışınca kalbinin kapıları da yeniden açıldı.

Haberin Devamı

Sonra ikisi de birbirleri için çok derin bir aşka düştüler. Bullock, ilerleyen yaşında aradığı aşkı bulmuştu. Fakat Randall'ın yakalandığı ALS hastalığı onların mutluluğunun yarım kalmasına neden oldu.

Bryan Randall, vücuttaki bütün sinir hücrelerini etkileyen bu hastalık nedeniyle iki yıl önce ağustos ayında daha 57 yaşındayken hayata veda etti.

HASTALIĞI UZUN SÜRE SAKLADILAR
Üstelik iki sevgili bu hastalığı ve onun getirdiği zorlukları uzun süre kamuoyundan sakladılar. Bullock, üç yıl boyunca sevgilisinin bakımında etkin rol aldı.

Bu sağlık mücadelesini de aşklarını da meraklı gözlerden uzak yaşadı çift. Çünkü Bullock bu konuda sevgilisine söz vermişti. Sonuna kadar da bu sözüne sadık kaldı.

ESKİ EŞİNDEN BİR DE KIZI VARDI: Bryan Randall, Sandra Bullock'ın iki evlatlık çocuğu Louis ve Laila için de bir baba figürüydü. Hatta çocuklar ona "baba" diye sesleniyordu. Bu arkada Randall'ın eski evliliğinden Skylar adında bir kızı olduğunu da hatırlatalım.

 ALDATILINCA EVLİLİĞİ BİTTİ: Sandra Bullock ilk eşi Jesse James ile 2005 yılında evlendi. Ama aldatıldığı için evlilik sadece beş yıl sürebildi. Boşanmanın ardından da Bryan Randall ile tanışıncaya kadar uzun süre kalbinin kapılarını kimseye açmadı.

