Askerlik bitti, sÄ±ra dÃ¼ÄŸÃ¼ne geldi! MÃ¼nasip adaylar dizi dizi

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Onu uzaktan takipte olan herkes zamanÄ± geldiÄŸinde, bu gÃ¼zel genÃ§ kÄ±zÄ±n kiminle evleneceÄŸini merak ediyor.Â

Hatta bu bir yana yÄ±llardÄ±r uzaktan uzaÄŸa sÃ¼ren ona "uygun eÅŸ bulma" Ã§abalarÄ± da durmadan artÄ±yor.Â

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi, Ä°spanyol kraliyet ailesinin geleceÄŸi olarak gÃ¶rÃ¼len Asturias Prensesi Leonor.

20 yaÅŸÄ±ndaki Prenses, daha geÃ§en hafta Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼ren askeri eÄŸitimini tamamladÄ±. Kara kuvvetlerinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini, eÄŸitim gemisiyle aÃ§Ä±k denizlere Ã§Ä±karak deniz kuvvetlerinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Son olarak da Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Akademisi'ndeki eÄŸitim de bitti. GeÃ§en hafta babasÄ± Kral Felipe'nin bÃ¼yÃ¼k bir gururla taktÄ±ÄŸÄ± niÅŸanla bu defteri kapattÄ± Leonor.

Ama iÅŸi bitmedi. Åžimdi sÄ±rada Ã¼niversite eÄŸitimi var. Madrid'de Carlos III Ãœniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyacak.

AslÄ±nda daha doÄŸduÄŸu gÃ¼n kaderi Ã§izilen Prenses Leonor'un askeri eÄŸitimi bitti, akademik hayatÄ± da bir sÃ¼re sonra bitecek.Â

Bu kadar popÃ¼ler bir yÃ¼z olan Leonor'un Ã¶zel hayatÄ± da bÃ¼yÃ¼k merak konusu elbette. Åžimdi onun hakkÄ±nda, Ã¶zellikle sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulan konu gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kime kaptÄ±racaÄŸÄ±.

Daha yaÅŸÄ± Ã§ok genÃ§ ama sonunda da kiminle evleneceÄŸi.

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Ä°ÅŸte bu konuda yapÄ±lan spekÃ¼lasyonlar bitmek bilmiyor. Her ne kadar hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan bazÄ± sÃ¶ylentiler dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zel hayatÄ±nÄ± Ã§ok iyi gizliyor olsa da onu uzaktan takip edenler Leonor iÃ§in uygun eÅŸ adaylarÄ±nÄ± sÄ±ralamaya Ã§oktan baÅŸladÄ± bile.

Tabii ki gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nan bu adaylarÄ±n hepsi de kraliyet ailelerinden geliyor. Ãœstelik hepsi de Leonor ile aynÄ± kuÅŸaktan.Â

Daha 18 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi gÃ¼nden itibaren Leonor iÃ§in ortaya atÄ±lan gÃ¶zde damat adaylarÄ±ndan biri Danimarka KraliÃ§esi Mary ile Kral Frederik'in bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Veliaht Prens Christian

Yani Danimarka'nÄ±n gelecekteki kralÄ±. Kafalardaki en bÃ¼yÃ¼k soru ise her ikisi de Ã¼lkelerinin tahtÄ±na geÃ§ecek olan bu iki veliahdÄ±n evliliÄŸinin nasÄ±l sonuÃ§lar doÄŸuracaÄŸÄ±.

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Leonor iÃ§in konuÅŸulan adaylardan biri de Christian'Ä±n amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Nikolai. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§eken genÃ§ adam model olarak kariyer yapÄ±yor.

ÃœnlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak biliniyor, defilelerde podyuma Ã§Ä±kÄ±yor. Ama Nikolai'yi Leonor'a yakÄ±ÅŸtÄ±ranlara kÃ¶tÃ¼ haber. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun bir sÃ¼redir bir sevgilisi var.Â

Sosyal medyada konuÅŸulanlara gÃ¶re hayranlarÄ±nÄ±n Leonor iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir baÅŸka isim ise BelÃ§ika Prensi Gabriel.

Kral Philippe ile KraliÃ§e Mathilde'nin kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Gabriel henÃ¼z 20 yaÅŸÄ±nda. Onun da ileride kral olmak gibi bir durumu yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkesinin yasalarÄ±na gÃ¶re tahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisi ablasÄ± Prenses Elisabeth...

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Herkes bunlarÄ± konuÅŸuyor ama gelin bir bakalÄ±m Leonor, Ã¶yle sÄ±radan insanlar gibi gÃ¶nÃ¼l verdiÄŸi herkesle evlenebilir mi? Ya da eÄŸer aÅŸÄ±k olduÄŸu kiÅŸiye onay Ã§Ä±kmazsa ne olur?

Tabii ki Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi olarak Leonor, eÅŸ seÃ§imini de dikkatli ve kurallara uygun ÅŸekilde yapmak zorunda. Bir baÅŸka deyiÅŸle kalbine sÃ¶z geÃ§irmesi gerek Leonor'un.Â

Ãœlkesinde geÃ§erli kurala gÃ¶re Leonor'un evleneceÄŸi adamÄ±n ailesinden Ã¶zellikle de babasÄ± Kral Felipe 'den onay almasÄ± gerekli.

Ama bu kadar deÄŸil.

AynÄ± ÅŸekilde damat adayÄ±na Cortes yani Ä°spanya Parlamentosu'nun da onay vermesi gerek.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Parlamento, eÄŸer gelecekte tahta Ã§Ä±kacak veliahdÄ±n evleneceÄŸi kiÅŸi siyasi aÃ§Ä±dan bir olumsuzluk teÅŸkil etmiyorsa genellikle bu tÃ¼r isteklere onay veriyor.

EÄŸer bu onay Ã§Ä±kmazsa Leonor'un Ã¶nÃ¼nde iki seÃ§enek var. Ya bu karara boyun eÄŸip sevdiÄŸi adamÄ± bÄ±rakacak. Ya da onunla evlenip bu sefer de geleceÄŸini yani tahtÄ±nÄ± bÄ±rakacak.