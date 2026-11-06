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Aras Bulut İynemli önceki gün Etiler Ulus’ta görüntülendi. Oyuncu, bir mekân çıkışı karşısında muhabirleri bulunca şaşırdı:

“Ben uzun süredir yoktum, beni yakalayamıyordunuz. Nereden çıktınız siz yahu?” Menajeriyle toplantı yaptığını belirten İynemli, Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “İyilik Öğretmeni” adlı yeni dizi projesi hakkındaki soruları yanıtladı.

“Şu an toplantı aşamasındayız. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Seyirciyi çok özledim, bir an önce kavuşmak istiyorum” diyen başarılı oyuncu, dijital platformda yayınlanacak “Eve Giden Yol” projesiyle ilgili de “Çekimlerini pürüzsüz bir şekilde bitirdik. Yayınlanmasını bekliyoruz, heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

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Yatırımlarıyla ilgili soru üzerine “Kendimize göre bir şeyler yapıyoruz. Tabii ki yatırım yapıyorum. Her anlamda yatırım yapmak güzeldir” diye konuşan Aras Bulut İynemli, aşk hayatıyla ilgili soruya ise gülümseyerek yanıt verdi: “Aşk yok, iş var. Hadi bana müsaade!”