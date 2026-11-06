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Aşk yok iş var

Güncelleme Tarihi:

#Aras Bulut İynemli#Kanal D#İyilik Öğretmeni
Aşk yok iş var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 09:33

Kanal D’nin yeni dizi projesi “İyilik Öğretmeni” için hazırlıklara başlayan Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla ilgili sorulara “Aşk yok, iş var” yanıtını verdi.

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Aras Bulut İynemli önceki gün Etiler Ulus’ta görüntülendi. Oyuncu, bir mekân çıkışı karşısında muhabirleri bulunca şaşırdı:

“Ben uzun süredir yoktum, beni yakalayamıyordunuz. Nereden çıktınız siz yahu?” Menajeriyle toplantı yaptığını belirten İynemli, Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “İyilik Öğretmeni” adlı yeni dizi projesi hakkındaki soruları yanıtladı.

“Şu an toplantı aşamasındayız. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Seyirciyi çok özledim, bir an önce kavuşmak istiyorum” diyen başarılı oyuncu, dijital platformda yayınlanacak “Eve Giden Yol” projesiyle ilgili de “Çekimlerini pürüzsüz bir şekilde bitirdik. Yayınlanmasını bekliyoruz, heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Aşk yok iş var

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Yatırımlarıyla ilgili soru üzerine “Kendimize göre bir şeyler yapıyoruz. Tabii ki yatırım yapıyorum. Her anlamda yatırım yapmak güzeldir” diye konuşan Aras Bulut İynemli, aşk hayatıyla ilgili soruya ise gülümseyerek yanıt verdi: “Aşk yok, iş var. Hadi bana müsaade!”

 

 

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#Aras Bulut İynemli#Kanal D#İyilik Öğretmeni

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