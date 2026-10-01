Aşk yeniden mi alevleniyor?

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

“SENİ ÇOK MU ÜZDÜM?”

Cumartesi ekranının entrika, aşk ve gerilim yüklü yapımı Güller ve Günahlar’ın yeni bölüm tanıtımı izleyicileri heyecanlandırdı. Den Ze’nin konuk sanatçı olarak yer alıp “Yâr” isimli şarkısını seslendirdiği fragmanda, Zeynep ve Serhat arasında yaşanan romantik anlar dikkat çekti.

Göz göze gelen ikilinin, “Ben seni çok mu üzdüm? Ben seni üzdüm mü? Bilmiyorum, hatırlamıyorum” diyaloğu ve sonrasında sarıldıkları anlar, romantizmi doruğa çıkardı.

Haberin Devamı

ZEYSER HAYRANLARI UMUTLANDI

Özel bir davete katıldıkları görülen Zeynep ve Serhat’ın romantik dansı, onları yeniden birlikte görmek isteyen ZeySer hayranlarını umutlandırdı. Yaşadıkları talihsiz olayların ardından yolları ayrılan ikilinin kalplerindeki aşkın yeniden filizlenip filizlenmeyeceği, Güller ve Günahlar’ın merakla beklenen yeni bölümüne dair en büyük soru işareti haline geldi.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.