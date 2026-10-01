×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Aşk yeniden mi alevleniyor?

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Zeynep Ve Serhat#Romantik Dans
Aşk yeniden mi alevleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 13:55

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın tanıtımına Serhat ve Zeynep’in romantik dansı damga vurdu. Fonda konuk sanatçı Den Ze’nin “Yâr” isimli şarkısının eşlik ettiği o anlar izleyenlere, “Aşk yeniden mi alevleniyor?” dedirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

“SENİ ÇOK MU ÜZDÜM?”

Cumartesi ekranının entrika, aşk ve gerilim yüklü yapımı Güller ve Günahlar’ın yeni bölüm tanıtımı izleyicileri heyecanlandırdı. Den Ze’nin konuk sanatçı olarak yer alıp “Yâr” isimli şarkısını seslendirdiği fragmanda, Zeynep ve Serhat arasında yaşanan romantik anlar dikkat çekti.

Aşk yeniden mi alevleniyor

Göz göze gelen ikilinin, “Ben seni çok mu üzdüm? Ben seni üzdüm mü? Bilmiyorum, hatırlamıyorum” diyaloğu ve sonrasında sarıldıkları anlar, romantizmi doruğa çıkardı.

Aşk yeniden mi alevleniyor

Haberin Devamı

ZEYSER HAYRANLARI UMUTLANDI

Özel bir davete katıldıkları görülen Zeynep ve Serhat’ın romantik dansı, onları yeniden birlikte görmek isteyen ZeySer hayranlarını umutlandırdı. Yaşadıkları talihsiz olayların ardından yolları ayrılan ikilinin kalplerindeki aşkın yeniden filizlenip filizlenmeyeceği, Güller ve Günahlar’ın merakla beklenen yeni bölümüne dair en büyük soru işareti haline geldi.

Aşk yeniden mi alevleniyor

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Zeynep Ve Serhat#Romantik Dans

BAKMADAN GEÇME!