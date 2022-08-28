‘Aşk ve Umut’un çekimleri başladı

Haberin Devamı

Yapımını Foncu Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta’nin yaptığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Hakan Dinçkol, Mine Çayıroğlu, Arda Esen, Zafer Demircan, Cemre Kurum, Gamze İğdiroğlu, Eda Elif Başlamışlı, Furkan Okumuş, Zeynep Melis Girşen, Serap Önder, Özgür Tanık, Eren Çalı, Aleyna Çalışır, Oğuzhan Karbi, Aykut Ünal, Burcu Almeman, Duygu Keser yer alıyor. Yapımda aşk ve umutla harmanlanan yeniden başlama hikâyesi anlatılacak.