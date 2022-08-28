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‘Aşk ve Umut’un çekimleri başladı

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#Gürsel Ateş#Reyhan Usta#Hakan Dinçkol
‘Aşk ve Umut’un çekimleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 10:59

KANAL D’nin yeni yayın döneminde hafta içi her gün ekrana gelecek günlük dizi “Aşk ve Umut”un oyuncuları sete çıktı.

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Yapımını Foncu Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta’nin yaptığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Hakan Dinçkol, Mine Çayıroğlu, Arda Esen, Zafer Demircan, Cemre Kurum, Gamze İğdiroğlu, Eda Elif Başlamışlı, Furkan Okumuş, Zeynep Melis Girşen, Serap Önder, Özgür Tanık, Eren Çalı, Aleyna Çalışır, Oğuzhan Karbi, Aykut Ünal, Burcu Almeman, Duygu Keser yer alıyor. Yapımda aşk ve umutla harmanlanan yeniden başlama hikâyesi anlatılacak.

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