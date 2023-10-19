'Aşk ve Umut' yeni sezona başlıyor...

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Kanal D’nin, geçtiğimiz sezona damga vuran, yapımını Focus Film’in üstlendiği günlük dizisi Aşk ve Umut, yeni bölümleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Sezon finali ile çok konuşulan dizi 23 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün ekrana geliyor.Aşkın, umudun ve yeniden başlamanın konu alındığı Aşk ve Umut yeni sezona, yeni hikayesi ve yeni karakterleri ile merhaba diyor.

Büyük sürprizler ile ekrana dönen Aşk ve Umut bu sezonda izleyicinin gözdesi olmaya devam edecek.

Aşk ve Umut’un yönetmenliğini Mahmut Kaptan ve Reyhan Usta üstlenirken oyuncu kadrosunda ise; Hakan Dinçkol (Kuzey), İlayda Orkut (Sıla), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Zafer Demircan (Feraye), Erdem Adilce (Cihan), Ezgi Yanık (Seda), Özgür Tanık (Gönül), Duygu Keser (Yıldız), Hülya Aydın (Cavidan), Pınar Kankılıç (Belkıs), Neşe Mengüloğlu (Hülya), Aslı Atıl (Bahar), Fahrettin Avcı (Alper), ve Serap Önder (Naciye) yer alıyor.

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Aşk ve Umut yeni bölümleri ile 23 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de...