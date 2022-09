Haberin Devamı

◊ Yepyeni bir günlük dizi, “Aşk ve Umut” ile izleyici karşısına çıkıyorsunuz... Peki sizce de aşk varsa umut da var mıdır?



- Hakan Dinçkol: Varoluş temelimizdeki vazgeçilmez duygudur Umut. Aşk da içinde birçok duyguyu barındırır. Aşk varsa umut hep vardır.

- Cemre Kurum: Aşk, özneldir. Beraberinde yeni birçok duygu, düşünce ve eylemi deneyimletir. Standartlardan farklı olarak riskli ve tutkulu bu eylem midede kelebekleri uçurduğu gibi umudu da doğurur bence...

- Furkan Okumuş: Aşk bence umut ve umutsuzluğun tam ortasındaki ince çizgi... Hem deli gibi umutlu hem de her an kaybedeceksin korkusunun verdiği büyük umutsuzluk...

- Eda Elif Başlamışlı: Aşk var ise tabii ki umut her zaman vardır. İnsan âşık olunca hayata çok daha pozitif bakabiliyor. İşte o zaman yaşadığın ya da yaşayabileceğin problemlerin ne kadar da kolay çözülebileceğini görüyorsun. Ama bunun tam tersini de düşünebiliriz. Birbirini tamamlayan iki kelime diyebilirim.

- Hakan Dinçkol: Herkesin kendinden bir şey bulacağı, hayatın içinden bir hikâyeyle geliyoruz. Aynı zamanda hikâyeyi besleyen karakterlerin ters köşeleri izleyiciyi şaşırtacak. Hikâyenin hırslı ve entrikalı yönleri daha da ilgi çekiyor.- Furkan Okumuş: Tahmin edilebilir gibi gözüküp aslında hikâye içinden hikâye çıkan, umutsuzluğun içinde hep bir umut olduğunu izleyiciye hissettiren, yaşam devam ettiği sürece her sorunun bir çıkış yolu olduğunu gösteren ayrıca ters köşeleri de içinde barındıran bir hikâye...- Cemre Kurum: Mücadelenin, bağlılığın, aşkın ve umudun öne çıktığı bir hikâye ile seyircinin karşısına çıkıyoruz. Aşkın ve insanın standartlaştırılamayacak kadar güçlü ve farklı kimyasını göz önüne seriyoruz.- Eda Elif Başlamışlı: İzlerken asla sıkılmayacağınız ve hemen ertesi bölümü izlemek için can atacağınız sıcacık, samimi, merak uyandıran ve hayal kurduran, umut ettiren bir hikâye bekliyor bizleri.Hayatta her şeyin insan için olduğunu olumludan da olumsuzdan da beslendiğimizi gösteren, öğreten bir hikaye.Ben bile yeni bölüm senaryosunu merakla takip ediyorum.

Güzel bir yolculuk başlıyor

◊ “Aşk ve Umut” ile birlikte her gün izleyici karşısında olacaksınız. Bu size ne hissettiriyor? Ayrı bir heyecan yaratıyor diyebilir miyiz?

- Hakan Dinçkol: Heyecan çok büyük...

- Cemre Kurum: Her gün izleyici karşısında olmak çok heyecanlı ve motive edici... Bu heyecanın, koşturmacanın içinden önemli şeylerden biri eğlenmek ve biz çok eğleniyoruz.

- Furkan Okumuş: Çok büyük heyecan hem de... Her gün bir şekilde oturup izlemese bile yayın saatlerinde kanalları gezerken insanlar sizi görüyor, sesinizi duyuyor. Farkında olmadan her ailenin bir ferdi oluyorsunuz. Umuyorum ki herkes ailesine kabul edecek bizleri... Kanal D’de çok güzel bir yolculuk başlıyor.

- Elif Eda Başlamışlı: Her gün seyircinin evinde olacağız ve onların bizi her gün izlemesini istiyoruz. Tabii ki çok güzel bir heyecan içindeyiz. Seyirci her yeni gün başka bir heyecan ve merak ile izleyecek. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. Hikâyenin ne kadar güçlü olduğunun farkındayız. Doğru bir iş yaptığımızı ve bu yüzden de sevileceğimizi düşünüyorum. Her yeni gün biraz daha insanların yüreklerine girebilme duygusu bizleri de kesinlikle çok heyecanlandırıyor.