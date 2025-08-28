Aşk uğruna çiğ tavuk bile yenir! Asi prens meğer pek romantikmiş

Haberin Devamı

2018’de evlenip 2020’de kraliyet ailesinin kendilerini dışladığı ve ırkçılık yaptığı gerekçesiyle ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, yani Sussex’ler iki çocuklarını ABD’de büyütüyorlar.

Bu arada da sahip oldukları şöhreti korumak ve artırmak için çalışmaya devam ediyorlar.

Bir yandan da aslında ayrıcalık ve servet istemiyoruz demelerine rağmen lüks yaşantılarına devam ettikleri için maddi kaygılar içine giriyorlar.

Bu uğurda birçok iş girişiminde bulunan çift bunların birçoğunda başarısızlığa uğrasa da adlarından söz ettirmeyi başarıyorlar.

Harry genel olarak prenslikten ayrılmadan önce yürüttüğü hayır işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Meghan ise birçok iş girişimi yaptı.

Kendine ait As Ever adında bir lifestyle markası kuran Meghan bir yandan da dijital platformda yayınlanan bir yemek programı yapıyor. Ve bu program kısa bir süre önce 2. sezonuyla geri döndü.

Meghan da yeni sezonun ilk programı daha çok ses getirsin diye yayında özel hayatından ilginç detayları ve Harry’yle aşkının ilk zamanlarını anlattı.

"Sevgiyle, Meghan" programının konuğu sorunca “Seni seviyorum” sözünün ilk olarak kendisinden değil kocası Harry’den geldiğini söyleyen Meghan asi prense aşık olduğunu üçüncü buluşmalarında anlamış…

Bunu da Harry’yle birlikte gittiği Botsvana’da anlamış: “Birini gerçekten tanımak için onunla küçük bir çadırda birlikteyken 'Çadırın dışındaki şey ne?' diye sorun. Bu bir fil! Kendimi çok güvende hissetmiştim. Sevgimi o an anladım”.

Meghan Markle Harry’nin kendisine evlenme teklif etmeden önce, 2017’de yaptığı berbat yemekten de bahsetti…

Henüz ABD ve İngiltere’de farklı kullanılan sıcaklık ölçüleri Fahrenheit ve Santigrat’ı tam öğrenemediği günlerde sevgilisine tavuk pişirmek isteyen ama sofraya pişmemiş bir tavuk getiren Meghan Harry’nin kendisine aşık olduğunu tavuğu buna rağmen yemesinden anladığını itiraf etti…

"Santigrat ve Fahrenheit'ı dönüştürmekte hâlâ birçok zorluk yaşıyordum. O gece berbat bir tavuk yaptım. Yani mesele şu ki, berbat bir tavuk yapabilirsiniz ve birileri yine de bu düşünceyi takdir edecektir”.

Meghan Markle sonradan gülerek hatırladıkları bu yemek fiyaskosunun ardından düğün gecelerinde verilen partide konuklarına kızarmış tavuk ikram ettiklerini ve evliliklerinin birinci yıl dönümünü “güzeli küçük ve eski” bir şapelde kutladıklarını da anlattı.

Meghan ve Harry’nin oğulları Archie, düğünlerinden bir yıl sonra, henüz ABD’ye taşınmalarından önce 2019’da doğdu. Kızları Lilibet ise 2021’de ABD’de dünyaya geldi.

Meghan artık kraliyet kurallarına göre yaşamaya mecbur olmadığı için bir süredir hem eşi Harry’yle aşk pozlarını hem de çocuklarının fotoğraflarını gönlünce sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.