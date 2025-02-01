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Aşk tesadüfleri seviyormuş gerçekten... 14 yıl sonra 'Annem Ankara'da buluştular

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#Annem Ankara#Belçim Bilgin#Mehmet Günsür
Aşk tesadüfleri seviyormuş gerçekten... 14 yıl sonra Annem Ankarada buluştular
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 11:28

Kanal D'nin başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, 14 yıl sonra Annem Ankara'nın başrol oyuncusu Mehmet Günsür ile aynı projede buluştu. Günsür'ün Aşk Tesadüfleri Sever'deki rol arkadaşı Bilgin, Sevinç karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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14 YIL SONRA AYNI PROJEDE

Sevinç karakteriyle 9.bölüm itibariyle Annem Ankara'da izleyiciyle buluşacak olan Belçim Bilgin, 2011'de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever filminden 14 yıl sonra Mehmet Günsür ile bir kez daha aynı projede yer alacak. Başak Angigün'ün kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı dizide Bilgin, olayların seyrini değiştirecek.

Aşk tesadüfleri seviyormuş gerçekten... 14 yıl sonra Annem Ankarada buluştular

GERÇEK BİR HİKAYE

Faruk Teber'in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Aşk tesadüfleri seviyormuş gerçekten... 14 yıl sonra Annem Ankarada buluştular

GÜÇLÜ KADRO

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Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Aşk tesadüfleri seviyormuş gerçekten... 14 yıl sonra Annem Ankarada buluştular

Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de

 

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#Annem Ankara#Belçim Bilgin#Mehmet Günsür

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