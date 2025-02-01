Aşk tesadüfleri seviyormuş gerçekten... 14 yıl sonra 'Annem Ankara'da buluştular

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14 YIL SONRA AYNI PROJEDE

Sevinç karakteriyle 9.bölüm itibariyle Annem Ankara'da izleyiciyle buluşacak olan Belçim Bilgin, 2011'de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever filminden 14 yıl sonra Mehmet Günsür ile bir kez daha aynı projede yer alacak. Başak Angigün'ün kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı dizide Bilgin, olayların seyrini değiştirecek.

GERÇEK BİR HİKAYE

Faruk Teber'in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

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Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de