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Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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#Aşk Tarifi#Aşk Tarifi Konusu#The Hundred-Foot Journey
Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 12:59

Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filmi 26 Aralık Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde, Hassan Kadam gastronomik anlamda mükemmel bir damak tadına sahip bir saf kızı canlandırıyor. Steven Knight'ın senaryosunu yazıp Lasse Hallström'ün yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Helen Mirren, Charlotte Le Bon ve Rohan Chand yer alıyor. Peki, Aşk Tarifi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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AŞK TARİFİ KONUSU

Bombay'da yaşayan Hassan Haji, dedesinin işlettiği restoran sayesinde mutfakla çocuk yaşta tanışmış, bu ilgisini yeteneğiyle pekiştirmiştir. Şimdilerde genç bir adam olan Hassan, dedesinden kalan müesseseyi başarıyla işletirken beklenmedik bir trajedi nedeniyle Bombay'dan taşınmak durumunda kalır. Ailesiyle birlikte Fransa'nın bir kasabasına yerleşir ve işini burada devam ettirmek için hazırlıklara başlar, restoranını açar. Böylece bu yeni restoranın sunduğu egzotik Hint mutfağı kısa sürede bölge halkının dikkatini çeker. Bu nedenle de bölgenin prestijli restoranı Le Saule Pleureur'de bir telaş başlar. Şef Madame Mallory, yeni rakibi Hassan'ın kendinden daha yetenekli olduğunu fark etmiştir ve bu durum, aralarında esaslı bir rekabetin doğmasına neden olur.

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AŞK TARİFİ OYUNCULARI

Helen Mirren Rolü : Madame Mallory

Om Puri Rolü : Papa Kadam

Manish Dayal Rolü : Hassan Kadam

Charlotte Le Bon Rolü : Marguerite

Amit Shah Rolü : Mansur Kadam

Farzana Dua Elahe Rolü : Mahira Kadam

Aria Pandya Rolü : Aisha Kadam

Michel Blanc Rolü : Mayor

 

 

 

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#Aşk Tarifi#Aşk Tarifi Konusu#The Hundred-Foot Journey

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