Aşk şarkıları sustu… Ünlü çiftin 19 yıllık evlilikleri bitti!

Nicole Kidman ve Keith Urban’ın evlilikleri bitti!

Ünlü çiftin ayrıldığı haberi dün gece duyuldu. Haberi ortaya atan ise ABD’nin en büyük magazin sitesi TMZ oldu.

Nicole Kidman ve Keith Urban’ın aslında bu yazın başından beri ayrı yaşadığı, en sonunda da evliliklerini bitirmeye karar verdikleri ortaya çıktı.

Keith Urban yaz boyunca konser ve turneler için evden uzaktayken Nicole Kidman son birkaç ayını iki kızıyla baş başa geçirdi.

Ünlü çiftten henüz resmi bir ayrılık açıklaması gelmedi ancak basına konuşan kaynaklar “Bazen ilişkiler zamanını doldurur ve tükenip gider” şeklinde yorumlar yaparak aslında bu ayrılığın “geliyorum dediğini” ima etti.

Bu şoke edici ayrılıkla ilgili ortaya atılan en ciddi iddia ise Nicole Kidman’ın evliliğini kurtarmak için çok uğraştığı ancak bu konuda başarılı olamadığı idi.

Söylentilere göre evliliği bitirme kararı alan ve çekip giden taraf ünlü şarkıcı Keith Urban oldu…

Çifte yakın kaynakları Keith Urban’ın gidişinden bu yana geçen bu zor dönemde Kidman'ın ailesini bir arada tuttuğunu söyledi.

57 yaşındaki Urban'ın, Nashville, Tennessee'deki aile evinden taşındığı ve aynı şehirde kendi mülkünü satın aldığı iddia edildi.

Eski eşlerin boşanmayı planlayıp planlamadıkları henüz belli değil.

Keith Urban, haziran ayında, Kidman'ın 2024 yapımı filmi "A Family Affair"de Zac Efron ile ateşli aşk sahneleri çekmesi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda bir Zoom röportajını aniden sonlandırarak manşetlere çıkmıştı.

Röportajı yapan kişi o sırada, "Keith Urban, Zac Efron gibi genç ve yakışıklı erkeklerle kamera önünde bu güzel aşk sahnelerini çekerken güzel karısını gördüğünde ne düşünüyor?" diye sormuştu. Ancak Urban bu soruya çok sinirlendi ve röportajı hışımla sonlandırdı.

Nicole Kidman ve Keith Urban Ocak 2005'te bir galada tanışıp birbirlerine aşık olmuş, 2006’da da evlenmişti.

Bu evlilikten 17 yaşında Sunday Rose ve 14 yaşında Faith Margaret adında iki kızları olan çift ünlüler dünyasının en mutlu aşklarından ve en sağlam evliliklerinden birini sürdürüyordu…