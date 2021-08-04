Aşk Sana Benzer ne zaman ve nerede çekildi?
Aşk Sana Benzer ne zaman ve nerede çekildi sorusu ile gündemde yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Taner Elhan’ın oturduğu Aşk Sana Benzer, 23 Ocak 2015 tarihinde vizyona girdi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in başrollerini paylaştığı Aşk Sana Benzer’in oyuncu kadrosunda ikiliye Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl ve Birsen Dürülü eşlik ediyor. Aşk Sana Benzer ne zaman ve nerede çekildi?
Aşk Sana Benzer filmi beyaz perde ardından zaman zaman televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin başrollerini paylaştığı Aşk Sana Benzer’de duygu yüklü bir aşk anlatılıyor. Peki, Aşk Sana Benzer filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda başka kimler var?
AŞK SANA BENZER NEREDE ÇEKİLDİ?
Aşk Sana Benzer, Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ve tarihi sokaklarda çekildi.
AŞK SANA BENZER KONUSU
Ege'de bir balıkçı kasabasından ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen ve esrarengiz bir kız olan Deniz ile karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in geçmişinden gelenler onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır.