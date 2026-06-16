×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Aşk onları fena çarptı! Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

Güncelleme Tarihi:

#Katy Perry#Justin Trudeau#Orlando Bloom
Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 14:23

Aşk herkesi değiştirir elbette. Üstelik bu konuda bir yaş sınırlaması da yok. Her ne kadar genel kanı bu yönde olsa da!

Haberin Devamı

Kimi zaman gencecik çağlarında ilk aşklarını yaşayanlara yakıştırılan tavırları yetişkinler hatta daha önce uzun ilişkiler yaşamış olanlar da sergiler.

Tıpkı 41 yaşındaki bir çocuk annesi Katy Perry ile 54 yaşındaki üç çocuklu Justin Trudeau gibi...

Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

PARKTA GENÇLİK AŞKI YAŞAR GİBİ
Sürpriz bir aşka düşen ve bu sayede ayakları kelimenin tam anlamıyla yerden kesilen Perry ile Trudeau, önceki gün Santa Barbara'da bir parkta piknik yaparken görüntülendi.

Ama sıradan bir piknik değildi onlarınki... Pery ile Trudeau, ilk aşkına düşmüş gençlere benzer görüntüler sergiledi.

Çimenlerin üzerine yaydıkları bir örtünün üzerine yatan aşıklar, bir süre etrafı izlediler. Sonra da tamamen dünyadan kopup birbirlerine odaklandılar.

Haberin Devamı

Uzandıkları yerde birbirlerine sarılıp öpücüklere boğan çift, açık havada romantik anlar yaşadı.

Gözden KaçmasınO elbise sana yakıştı mı şimdi Parana yazıkO elbise sana yakıştı mı şimdi! Parana yazıkHaberi görüntüle

Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

ÇOCUKLARINI BİLE GÖZLERİ GÖRMEDİ
Aslında o gün yanlarında Katy Perry'nin, eski nişanlısı Orlando Bloom ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı 5 yaşındaki Daisy Dove ile Justin Trudeau'nun, eski karısı Sophie Gregoire'dan dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan 12 yaşındaki Hadrien de yanlarındaydı.

Ama Perryile Trudeau, bir ara kendi dünyalarına ve romantizmlerine öyle bir daldılar ki o anlarda gözleri çocuklarını bile görmedi.

Bir ara çocuklarıyla ilgilenseler de sonra onları çimenlerin üzerinde oynamaya bırakıp kendilerini romantizmin kollarına bıraktılar.

Gözden KaçmasınAteşimiz daha sönmedi... Dört çocuktan sonra bile tutku yerli yerinde... 13 yıllık evli ünlü çiftin aşkı gonca gül gibi'Ateşimiz daha sönmedi'... Dört çocuktan sonra bile tutku yerli yerinde... 13 yıllık evli ünlü çiftin aşkı gonca gül gibiHaberi görüntüle

Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

'HAYATIMIN AŞKI'
Bu görüntülerin birkaç gün öncesinde Justin Trudeau, Katy Perry hakkında "Hayatımın aşkı" diye konuşmuştu.

Sonra da çift, ünlü şarkıcının turnesini yansıtan The Lifetime Tour adlı filmin galasında ilk kez el ele kırmızı halıya çıkarak, herkesin bildiği aşklarını "resmen" ilan etmişlerdi.

Haberin Devamı

Şöyle bir bakıldığında Katy Perry, müzik dünyasının bir ünlüsü olduğu için yaşadığı aşklar da hep göz önünde oldu zaten.

Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

Perry ile Trudeau'nun parkta romantik anlar yaşadığı sırada yanlarında ünlü şarkıcının kızı Daisy Dove ile eski başbakanın oğlu Hadrien de vardı. Onlar açık havada oyun keyfi yaşarken Perry ile Trudeau da romantik anlar yaşadı. 

Gözden Kaçmasınİki ünlü sunucunun kariyerini yasak aşk bitirmişti... Artık burada bize ekmek yok deyip kapağı yurt dışına atıyorlarİki ünlü sunucunun kariyerini yasak aşk bitirmişti... 'Artık burada bize ekmek yok' deyip kapağı yurt dışına atıyorlar!Haberi görüntüle

Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

İKİSİ DE DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANDI
Ama Kanada'nın esi başbakanı Justin Trudeau, yaşını göstermeyen yakışıklılığı bir yana hep takım elbisesiyle politika sahnesinin bir yüzü olarak görüldü.

Haberin Devamı

Yani milyonlarca kişi Perry'nin sevgilisiyle samimi pozlarına yıllardır alışkın. Sadece Trudeau'nun geçmişinden dolayı onun durumu biraz değişik geliyor insanlara.

Diğer yandan Katy Perry ile Justin Trudeau, haklarında konuşulan hiçbir kelimeye aldırmayıp aşklarını doya doya yaşıyor.

Bundan bir süre önce Perry'nin Justin Trudeau'dan bir bebek sahibi olmak istediği de konuşulmuştu.

Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

Kanada'nın 23'üncü başbakanı olan Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire'dan 2023 yılında ayrıldı. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.

Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

Katy Perry, ilk evliliğini 2010 ile 2012 arasında Russell Brand ile yaptı.

Haberin Devamı

Aşk onları fena çarptı Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile dokuz yıl birlikte oldu. Nişanlanan eski çiftin Daisy Dove adında bir kızları dünyaya geldi. Fakat evlenmeden yollarını ayırdılar. Çift, geçen yıl haziran ayında ilişkilerine noktayı koydu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Katy Perry#Justin Trudeau#Orlando Bloom

BAKMADAN GEÇME!