Aşk onları fena çarptı! Kim inanır ikisinin de birer evlilik eskittiğine

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Kimi zaman gencecik çağlarında ilk aşklarını yaşayanlara yakıştırılan tavırları yetişkinler hatta daha önce uzun ilişkiler yaşamış olanlar da sergiler.

Tıpkı 41 yaşındaki bir çocuk annesi Katy Perry ile 54 yaşındaki üç çocuklu Justin Trudeau gibi...

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PARKTA GENÇLİK AŞKI YAŞAR GİBİ

Sürpriz bir aşka düşen ve bu sayede ayakları kelimenin tam anlamıyla yerden kesilen Perry ile Trudeau, önceki gün Santa Barbara'da bir parkta piknik yaparken görüntülendi.

Ama sıradan bir piknik değildi onlarınki... Pery ile Trudeau, ilk aşkına düşmüş gençlere benzer görüntüler sergiledi.

Çimenlerin üzerine yaydıkları bir örtünün üzerine yatan aşıklar, bir süre etrafı izlediler. Sonra da tamamen dünyadan kopup birbirlerine odaklandılar.

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Uzandıkları yerde birbirlerine sarılıp öpücüklere boğan çift, açık havada romantik anlar yaşadı.

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ÇOCUKLARINI BİLE GÖZLERİ GÖRMEDİ

Aslında o gün yanlarında Katy Perry'nin, eski nişanlısı Orlando Bloom ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı 5 yaşındaki Daisy Dove ile Justin Trudeau'nun, eski karısı Sophie Gregoire'dan dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan 12 yaşındaki Hadrien de yanlarındaydı.

Ama Perryile Trudeau, bir ara kendi dünyalarına ve romantizmlerine öyle bir daldılar ki o anlarda gözleri çocuklarını bile görmedi.

Bir ara çocuklarıyla ilgilenseler de sonra onları çimenlerin üzerinde oynamaya bırakıp kendilerini romantizmin kollarına bıraktılar.





'HAYATIMIN AŞKI'

Bu görüntülerin birkaç gün öncesinde Justin Trudeau, Katy Perry hakkında "Hayatımın aşkı" diye konuşmuştu.

Sonra da çift, ünlü şarkıcının turnesini yansıtan The Lifetime Tour adlı filmin galasında ilk kez el ele kırmızı halıya çıkarak, herkesin bildiği aşklarını "resmen" ilan etmişlerdi.

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Şöyle bir bakıldığında Katy Perry, müzik dünyasının bir ünlüsü olduğu için yaşadığı aşklar da hep göz önünde oldu zaten.

Perry ile Trudeau'nun parkta romantik anlar yaşadığı sırada yanlarında ünlü şarkıcının kızı Daisy Dove ile eski başbakanın oğlu Hadrien de vardı. Onlar açık havada oyun keyfi yaşarken Perry ile Trudeau da romantik anlar yaşadı.





İKİSİ DE DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANDI

Ama Kanada'nın esi başbakanı Justin Trudeau, yaşını göstermeyen yakışıklılığı bir yana hep takım elbisesiyle politika sahnesinin bir yüzü olarak görüldü.

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Yani milyonlarca kişi Perry'nin sevgilisiyle samimi pozlarına yıllardır alışkın. Sadece Trudeau'nun geçmişinden dolayı onun durumu biraz değişik geliyor insanlara.

Diğer yandan Katy Perry ile Justin Trudeau, haklarında konuşulan hiçbir kelimeye aldırmayıp aşklarını doya doya yaşıyor.

Bundan bir süre önce Perry'nin Justin Trudeau'dan bir bebek sahibi olmak istediği de konuşulmuştu.

Kanada'nın 23'üncü başbakanı olan Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire'dan 2023 yılında ayrıldı. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.





Katy Perry, ilk evliliğini 2010 ile 2012 arasında Russell Brand ile yaptı.

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İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile dokuz yıl birlikte oldu. Nişanlanan eski çiftin Daisy Dove adında bir kızları dünyaya geldi. Fakat evlenmeden yollarını ayırdılar. Çift, geçen yıl haziran ayında ilişkilerine noktayı koydu.