Aşk Oluversin Gari ne zaman ve nerede çekildi?

Aşk Oluversin Gari film serisi ekrana geldi. Aşk Olurvesin konusu; Arkeolog olan Güney, babası Salih’in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesiyle Sahilköy’e doğru yola çıkar. Otel yapımını durdurmak için araştırmaya başlayan Güney, köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır. Otel arazisini almak ve kazıya başlamak için rüşvetten, usulsüzlüğe her türlü dalavereye hazır olan Salih için işler, oğlunun Sahilköy’e gittiğini öğrenmesiyle karmakarışık olur. Köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini süren Güney, kendini bir anda aşkın içinde bulur ama eski sevgilisi Seda'nın ve köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır.

AŞK OLUVERSİN GARİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Haziran 2021 tarihinde tamamlanan Aşk Oluversin film serisi, Muğla Milas'ta çekildi.

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