Aşk olmazsa olmaz

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Şahin’in ölümüyle dünyası başına yıkılan Nare’nin dramına değinen oyuncu, “Karakterimin dönüşümünden çok mutluyum. Hiç beklemediğimiz bir enerjide, bambaşka biri olarak karşımızda. İnsanın özü değişmez, özü dışında her şey değişti Nare için. Çünkü şu anda her şeyini kaybettiğini hissediyor” dedi.

“Bu sezonki Nare beni aşırı heyecanlandırdı” diyen Sahra Şaş, hayatta ailenin mi, yoksa aşkın mı daha önemli olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: “Aile de, aşk da olmazsa olmaz. İkisi de bizi biz yapan şeyler. Hayatımızdaki en temel duygulardan ikisi.”