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Aşk olmazsa olmaz

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Uzak Şehir#Sahra Şaş
Aşk olmazsa olmaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 08:10

Kanal D’nin Emmy adayı dizisi “Uzak Şehir”in Nare’si Sahra Şaş yeni sezona dair konuştu.

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Şahin’in ölümüyle dünyası başına yıkılan Nare’nin dramına değinen oyuncu, “Karakterimin dönüşümünden çok mutluyum. Hiç beklemediğimiz bir enerjide, bambaşka biri olarak karşımızda. İnsanın özü değişmez, özü dışında her şey değişti Nare için. Çünkü şu anda her şeyini kaybettiğini hissediyor” dedi.

Aşk olmazsa olmaz

“Bu sezonki Nare beni aşırı heyecanlandırdı” diyen Sahra Şaş, hayatta ailenin mi, yoksa aşkın mı daha önemli olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: “Aile de, aşk da olmazsa olmaz. İkisi de bizi biz yapan şeyler. Hayatımızdaki en temel duygulardan ikisi.”

 

 

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#Kanal D#Uzak Şehir#Sahra Şaş

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