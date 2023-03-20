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Aşk mı, intikam mı? Alanur'un planı ne?

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#Veda Mektubu 4. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 23:53

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı 'Veda Mektubu' 4. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen bölümünde Alanur, kızını zor durumda bırakmak için beklenmedik bir hamle yaptı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Hatice'nin söyedikleri ile kafası karışan Aslı, soluğu Mehmet'in odasında aldı. İkili nikaha dakikalar kala, şiddetli bir tartışma yaşadı.

Aşk mı, intikam mı Alanurun planı ne

Seher, Mehmet ile el ele davetlilerin karşısına çıkan Aslı'nın üzerindeki gelinliği görünce şoke oldu.

ASLI VE MEHMET'İN OLAYLI NİKAHI 

Kızını nikah gününde yalnız bırakmak istemeyen Alanur, Hatice'nin yardımı ile köşke girdi. Aslı'nın 'evet' dediğini duyan Alanur, kimseye görünmeden uzaklaştı.

Aşk mı, intikam mı Alanurun planı ne

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Nikah sonrası arkadaşları Aslı için sürpriz parti organize etti.

YENİ EVLİLERİN EĞLENCE ANLAYIŞI UYUŞMADI

Alkolün etkisiyle kızının odasına dayanan Alanur, Mehmet'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Annesinin düğün gecesini mahvetmesine izin vermek istemeyen Aslı, onu odadan kovdu.

ALANUR, OTEL ODASINI BASTI

Benim senin gibi bir kızım yok. Olmadı da! Yoksun sen!

Alanur'u sakinleştirmek için peşinden giden Mehmet, duyduklarına bir anlam veremedi.

Onu kendi ailenden nasıl koruyacaksın?

Aslı'nın eve dönüşünü dört gözle bekleyen Seher, beğendiği ancak gelininin üzerinde göremediği gelinliği genç kızın gözü önünde ateşe attı.

SEHER, ASLI'NIN GELİNLİĞİNİ ATEŞE VERDİ

Aşk mı, intikam mı Alanurun planı ne

Keşke bu gelinliği beğenmediğini söyleseydin, o zaman arkamdan iş çevirmemiş olurdun...

Karısının huzuru için her şeyi yapmaya hazır olan Mehmet, Nevzat ile konuşup evden taşınmalarını istedi.

Alanur'un kulağına gelen dedikodular, yeni kararlar almasına neden oldu. Çevresine karşı kızının yanında duran bir anne izlenimi çizmeye çalışan Alanur, Aslı ve Mehmet için kutlama yemeği organize etti.

Annesinin davetini Karlı Ailesi ile paylaşan Aslı'ya kayınpederi Ziya "Annenin bizi davet etmesi daha münasip olur. Evimize buyurup bir acı kahvemizi içsin" yanıtını verdi.

Aşk mı, intikam mı Alanurun planı ne

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Daveti iptal edemeyeceğinin farkında olan Alanur, elleri mahkum bir şekilde Karlılar'ın evine giderek onları partiye davet etti.

Kabul ediyorum, çok doğru bir başlangıç yapamadık. Bundan önceki fevri davranışlarım için hepinizen özür dilerim...

Alanur'un daveti, kutlamadan çok iki aile arasında soğuk savaşa dönüştü. Önce Seher, Alanur'un yalnızlığını yüzüne vurarak aile albümü hediye etti. Ardından ise Alanur, menüyü beğenmeyen Seher'e dürüm ısmarlamayı önerdi...

SEHER'DEN ALBÜMLÜ İNTİKAM 

Aşk mı, intikam mı Alanurun planı ne

Aslı, konuşma yapacağını söyleyen annesinin elindeki kağıdı görünce şoke oldu. Annesi'nin Ziya'nın mektubunu okuyacağını düşünen Aslı, soğuk terler dökerken sonuç beklediği gibi olmadı.

Aşk mı, intikam mı Alanurun planı ne

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Kendisini bir mektupla terk ettiğini düşündüğü Ziya ile yıllar sonra aynı ortamda olmak itiraf etmese de Alanur'u çok etkiledi.

Ziya'nın ortamdan uzaklaşmasını fırsat bilen Alanur, onun peşinden gitti.

Aşk mı, intikam mı Alanurun planı ne

Aslı'nın kendilerini izlediğinin farkına vardığı anda ise beklenmeyen bir hamle yaptı.

Aşk mı, intikam mı Alanurun planı ne

VEDA MEKTUBU 5. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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#Veda Mektubu#Veda Mektubu 4. Bölüm#Kanal D

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