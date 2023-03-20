Aşk mı, intikam mı? Alanur'un planı ne?

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Dizinin yeni bölümünde;

Hatice'nin söyedikleri ile kafası karışan Aslı, soluğu Mehmet'in odasında aldı. İkili nikaha dakikalar kala, şiddetli bir tartışma yaşadı.

Seher, Mehmet ile el ele davetlilerin karşısına çıkan Aslı'nın üzerindeki gelinliği görünce şoke oldu.

ASLI VE MEHMET'İN OLAYLI NİKAHI

Kızını nikah gününde yalnız bırakmak istemeyen Alanur, Hatice'nin yardımı ile köşke girdi. Aslı'nın 'evet' dediğini duyan Alanur, kimseye görünmeden uzaklaştı.

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Nikah sonrası arkadaşları Aslı için sürpriz parti organize etti.

YENİ EVLİLERİN EĞLENCE ANLAYIŞI UYUŞMADI

Alkolün etkisiyle kızının odasına dayanan Alanur, Mehmet'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Annesinin düğün gecesini mahvetmesine izin vermek istemeyen Aslı, onu odadan kovdu.

ALANUR, OTEL ODASINI BASTI

Benim senin gibi bir kızım yok. Olmadı da! Yoksun sen!

Alanur'u sakinleştirmek için peşinden giden Mehmet, duyduklarına bir anlam veremedi.

Onu kendi ailenden nasıl koruyacaksın?

Aslı'nın eve dönüşünü dört gözle bekleyen Seher, beğendiği ancak gelininin üzerinde göremediği gelinliği genç kızın gözü önünde ateşe attı.

SEHER, ASLI'NIN GELİNLİĞİNİ ATEŞE VERDİ

Keşke bu gelinliği beğenmediğini söyleseydin, o zaman arkamdan iş çevirmemiş olurdun...

Karısının huzuru için her şeyi yapmaya hazır olan Mehmet, Nevzat ile konuşup evden taşınmalarını istedi.

Alanur'un kulağına gelen dedikodular, yeni kararlar almasına neden oldu. Çevresine karşı kızının yanında duran bir anne izlenimi çizmeye çalışan Alanur, Aslı ve Mehmet için kutlama yemeği organize etti.

Annesinin davetini Karlı Ailesi ile paylaşan Aslı'ya kayınpederi Ziya "Annenin bizi davet etmesi daha münasip olur. Evimize buyurup bir acı kahvemizi içsin" yanıtını verdi.

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Daveti iptal edemeyeceğinin farkında olan Alanur, elleri mahkum bir şekilde Karlılar'ın evine giderek onları partiye davet etti.

Kabul ediyorum, çok doğru bir başlangıç yapamadık. Bundan önceki fevri davranışlarım için hepinizen özür dilerim...

Alanur'un daveti, kutlamadan çok iki aile arasında soğuk savaşa dönüştü. Önce Seher, Alanur'un yalnızlığını yüzüne vurarak aile albümü hediye etti. Ardından ise Alanur, menüyü beğenmeyen Seher'e dürüm ısmarlamayı önerdi...

SEHER'DEN ALBÜMLÜ İNTİKAM

Aslı, konuşma yapacağını söyleyen annesinin elindeki kağıdı görünce şoke oldu. Annesi'nin Ziya'nın mektubunu okuyacağını düşünen Aslı, soğuk terler dökerken sonuç beklediği gibi olmadı.

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Kendisini bir mektupla terk ettiğini düşündüğü Ziya ile yıllar sonra aynı ortamda olmak itiraf etmese de Alanur'u çok etkiledi.

Ziya'nın ortamdan uzaklaşmasını fırsat bilen Alanur, onun peşinden gitti.

Aslı'nın kendilerini izlediğinin farkına vardığı anda ise beklenmeyen bir hamle yaptı.

VEDA MEKTUBU 5. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN