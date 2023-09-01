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Aşk Mevsimi’nin çekimleri bitti

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#Aşk Mevsimi#Murat Şeker#Ali Tanrıverdi
Aşk Mevsimi’nin çekimleri bitti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 08:56

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Şeker’in birlikte kaleme aldığı “Aşk Mevsimi” filminin çekimleri tamamlandı.

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9 Şubat 2024’te vizyona girecek film, yıllara yayılan bir aşk hikâyesini sıcak bir atmosfer eşliğinde anlatacak.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı yapımın kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Aşk Mevsimi’nin çekimleri bitti

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve Bozcaada’da tamamlanan ‘Aşk Mevsimi’nin ekibi, ada halkının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Ekip, çekimler esnasında birbirinden eğlenceli anlar yaşadı. “Aşk Mevsimi”nin oyuncuları sezonun iddialı romantik filmlerinden biri olduklarını söyledi.

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#Aşk Mevsimi#Murat Şeker#Ali Tanrıverdi

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