Aşk Mevsimi’nin çekimleri bitti

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9 Şubat 2024’te vizyona girecek film, yıllara yayılan bir aşk hikâyesini sıcak bir atmosfer eşliğinde anlatacak.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı yapımın kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve Bozcaada’da tamamlanan ‘Aşk Mevsimi’nin ekibi, ada halkının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Ekip, çekimler esnasında birbirinden eğlenceli anlar yaşadı. “Aşk Mevsimi”nin oyuncuları sezonun iddialı romantik filmlerinden biri olduklarını söyledi.